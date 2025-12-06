Городовой / Город / Татами за 2,95 миллиарда: в Зеленогорске построят спортивную базу для школы дзюдо
Татами за 2,95 миллиарда: в Зеленогорске построят спортивную базу для школы дзюдо

Опубликовано: 6 декабря 2025 20:46
Завершить строительство комплекса планируется к 30 ноября 2027 года.

В Зеленогорске запланировано возведение спортивно-оздоровительного центра, предназначенного для школы дзюдо Калининского района имени А. С. Рахлина. На строительство выделено 2,95 миллиарда рублей. Информация об объявленном тендере размещена на официальном ресурсе государственных закупок.

Будущий комплекс разместится в Курортном районе по адресу Приморское шоссе, 597. На территории появятся 18 зданий различного назначения. Кроме того, предусматривается восстановление и переоборудование под современные нужды Финской усадьбы Заеца — памятника деревянной архитектуры конца XIX – начала XX века.

Инфраструктура проекта охватит помещения для занятий дзюдо, залы для фехтования и настольного тенниса, отдельный корпус для тренировок, а также медицинское отделение с буфетом. В состав войдут жилые площади для сотрудников — тренеров, администраторов и обслуживающего персонала, а также блок для размещения и хранения оборудования.

Срок окончания всех строительных и реставрационных работ запланирован на 30 ноября 2027 года.

Юлия Аликова
