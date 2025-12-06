Городовой / Город / «С Новым годом!» — и с прощанием с деньгами: новая афера с праздничными открытками
«С Новым годом!» — и с прощанием с деньгами: новая афера с праздничными открытками

Опубликовано: 6 декабря 2025 21:18
Мошенники распространяют указанные материалы через мессенджеры.

В преддверии Нового года участились случаи рассылки поддельных поздравительных открыток, которые на самом деле представляют угрозу для личных данных пользователей. Такую информацию сообщил член комитета Государственной Думы по вопросам информационной политики и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что преступники традиционно активизируются в праздничные периоды, используя доверчивость людей. По его словам, подобные рассылки с вредоносным содержимым становятся особенно популярны во время каникул, когда получатели менее насторожены.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка “новогодних открыток” с вредоносным ПО — один из самых популярных приёмов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей, которые не ожидают угрозы от безобидного, на первый взгляд, поздравления. Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — пояснил депутат.

Вредоносные вложения зачастую маскируются под изображения, анимационные открытки или видеофайлы. После открытия такого файла у атакующих появляется возможность получить несанкционированный доступ к устройству жертвы, включая личную информацию, переписку, банковские приложения и пароли.

Немкин обратил внимание, что современные методы, включая использование нейросетей, позволяют мошенникам делать свои послания максимально правдоподобными. Такие технологии дают возможность даже имитировать аватары и захватывать учетные записи в приложениях для общения, чтобы рассылать вредоносные сообщения от лица знакомых.

«На деле же они содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создаёт риск серьёзных финансовых потерь», — уточнил Немкин.

Для защиты данных он порекомендовал следовать простым правилам: не загружать файлы и не переходить по неизвестным ссылкам, даже если они пришли в виде поздравлений или подарков. Если пришло подозрительное сообщение якобы от знакомого, разумнее удостовериться в его подлинности с помощью личного контакта.

Автор:
Юлия Аликова
