Превосходит Петербург по красоте: сколько стоит уик-энд самом живописном городе России

«Городовой» решил узнать, стоит ли ехать в Плёс — город, который часто называют самым красивым в России, если у вас нет миллионов на счету. Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, подтвердила: да, это место, где природа и искусство сплетаются в единый пейзаж, и даже короткая поездка того стоит.

По словам специалиста, бюджет на двоих на 2–3 дня составит примерно 30 тысяч рублей. В эту сумму входит аренда квартиры или номер в гостинице, питание и неспешные прогулки.

Ключевой совет от туроператора: если есть возможность, приезжайте на машине. Это не только сэкономит на такси, но и даст свободу передвижения — вы не будете привязаны к расписанию транспорта.

Что посмотреть за эти дни?** Как отметила Наталья Ансталь, программа будет насыщенной даже для короткого визита:

Набережная Волги — для созерцания тех самых открыточных видов;

Дом-музей Левитана и гора Левитана — must-see для ценителей искусства;

Музей пейзажа — чтобы глубже понять местную атмосферу;

Памятники — от знаменитой кошки до дачницы, которые добавляют городу уютной харизмы.

Но главный лайфхак от эксперта: если время позволяет, останьтесь подольше. Плёс — не точка на карте, а воистину красивейший уголок России. Здесь неторопливый ритм, воздух, напоённый волжской свежестью, и та особенная тишина, которая заставляет замедлиться.

Город не просто красив — он обладает гипнотической силой, и трёх дней может оказаться мало, чтобы им насытиться.

Так что если вы ищете не просто маршрут, а перезагрузку среди пейзажей, которые вдохновляли Левитана, — Плёс ваш выбор. И, как резюмировал «Городовой» со слов туроператора, это одна из тех поездок, после которых возвращаешься не столько с фотографиями, сколько с новым чувством гармонии.