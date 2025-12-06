Куда сбежать от пронизывающего кости ветра Петербурга: города России с самой теплой зимой

Пока большая часть страны укутывается в пуховики, в некоторых российских городах зимой можно ходить в лёгкой куртке, а иногда и вовсе без неё.

Выбрать самый тёплый город России зимой — задача не из лёгких. Климат в разных уголках страны очень разнообразен, и пальму первенства оспаривают сразу несколько претендентов, от субтропического Сочи до исторического Дербента.

Объединяет их одно: мягкая, практически бесснежная зима, которая становится отличной альтернативой для тех, кто устал от холодов и метелей.

Бесспорный лидер: Сочи

Зимняя температура здесь порой достигает рекордных +15…+20 °C. Благодаря защите Кавказских гор и тёплому Чёрному морю, Сочи — единственный город в России с влажными субтропиками.

Здесь можно встретить Новый год среди зелени пальм и цветущих растений. Это идеальный вариант для тех, кто хочет полностью забыть о зиме.

Морской бриз Анапы и Севастополя

На черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму зима также весьма комфортна.

Анапа радует температурами до +15 °C. Здесь суше, чем в Сочи, а морской воздух и мягкое солнце создают идеальные условия для прогулок.

Севастополь демонстрирует схожие показатели: в низкий сезон средняя температура держится на уровне +6…+8 °C, а в солнечные дни легко поднимается до +13…+15 °C. Это отличный шанс для путешествия по историческим местам Крыма без толп туристов.

Дагестанское солнце: Дербент

Самый древний город России предлагает свою версию тёплой зимы. Столбик термометра в Дербенте стабильно держится в положительном диапазоне: от +3 до +10 °C. Сухой климат, отсутствие пронизывающей влажности и горный ландшафт делают зиму здесь очень мягкой и комфортной для изучения древних крепостей и улочек.

Европейская зима: Калининград

Самый западный регион России — особый случай. Благодаря влиянию Балтийского моря и Гольфстрима, зимы здесь очень мягкие, часто с нулевой температурой или небольшим плюсом.

Морозы ниже -10 °C — большая редкость, а оттепели с температурой до +5…+10 °C случаются регулярно. Это идеальный вариант для любителей европейской атмосферы, рождественских ярмарок и отсутствия сильных холодов.

Тёплая зима в России — это не миф, а реальность на южных окраинах страны. Выбор зависит от предпочтений: субтропическая влажность Сочи, морской воздух Крыма и Анапы, сухое солнце Дагестана или балтийские оттепели Калининграда. Каждый из этих городов дарит возможность пережить зимние месяцы без сугробов и сильных морозов, сделав акцент на прогулках, экскурсиях и отдыхе на природе.