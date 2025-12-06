Не только дешевизна: почему робуста — это не «плохой кофе», а выбор ценителей из больших городов

Когда «Городовой» задался вопросом, почему в продаже есть кофе из робусты — сорт, который слывёт «плохим» и обвиняется в вызывании тахикардии и головной боли, — мы обратились к эксперту.

Владимир Матвейчук, спикер учебного центра Романа Торощина, объяснил: дело не только в цене. Робуста — это отдельная, часто несправедливо обруганная вселенная со своими правилами.

Цифры, которые привёл эксперт, неумолимы: кофеина в робусте почти вдвое больше, чем в арабике (1,8–3,5% против 0,6–1,7%), а вкус — крепкий, горький, без сложной кислинки.

Выпить несколько эспрессо из чистой робусты — и правда можно заработать классическую кофеиновую перегрузку. Но, как подчёркивает Матвейчук, проблема здесь не в сорте, а в дозе и незнании его природы.

Так зачем её тогда продают? Оказывается, робуста — незаменимый компонент классических итальянских смесей. Именно она даёт эспрессо ту самую густую, стойкую пенку (крему), плотное тело и глубокую терпкость, которых лишена нежная арабика.

Без неё ваш эспрессо был бы лёгким и быстро распадающимся. А ещё — это вопрос выживания. Деревья робусты, как отметил эксперт, почти неубиваемы: они устойчивы к болезням, вредителям и капризам климата, что делает их страховкой для фермеров в эпоху нестабильности.

Но главное, на что обратил внимание «Городовой» со слов специалиста, — робуста меняется. За последние годы появилась «спешелти робуста» — результат селекции и улучшенной обработки. Её вкус уже не просто «деревянный», а может содержать ореховые, шоколадные и даже фруктовые оттенки.

Так что выбор между арабикой и робустой — это не выбор между хорошим и плохим, а выбор между разными философиями кофе.