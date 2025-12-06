Городовой / Город / В Выборге нашли не пистолет, а его «сердце»: строители обнаружили колесцовый замок XVII века
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ностальгический рейтинг: топ-9 советских конфет, от лучших к самым несъедобным Общество
Выбор тревел-блогера: улица в каком городе России претендует на звание самой красивой Общество
Тюремщик примерил наручники: в Петербурге задержан начальник исправительной колонии по делу о коррупции Город
Куда сбежать от пронизывающего кости ветра Петербурга: города России с самой теплой зимой Общество
Осень решила по‑старинке: в Ленобласти новорождённых чаще всего называют Михаилом и Соней Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

В Выборге нашли не пистолет, а его «сердце»: строители обнаружили колесцовый замок XVII века

Опубликовано: 6 декабря 2025 22:12
В Выборге нашли не пистолет, а его «сердце»: строители обнаружили колесцовый замок XVII века
В Выборге нашли не пистолет, а его «сердце»: строители обнаружили колесцовый замок XVII века
Городовой ру

Обнаруженному артефакту примерно 400 лет.

В ходе строительных работ на Северном валу в Выборге был найден колесцовый замок от пистолета, относящийся к XVII столетию. Эту находку обнаружили строители и передали информацию представителям областной администрации. Артефакт насчитывает почти четыреста лет и отражает уровень технологии того времени.

Подобные механизмы ценились своей надежностью и долговечностью, их часто использовали в изготовлении оружия высокого качества. Сейчас предмет поступил в распоряжение специалистов по реставрации из Выборгского замка. Планируется провести очистку замка, определить точную разновидность оружия и более точно установить его возраст.

По словам заместителя главы Ленинградской области Владимира Цоя:

"Это поможет ещё лучше понять военное прошлое Выборга."

Подобные находки позволяют расширить представление о событиях прошлых веков.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью