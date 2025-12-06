В Выборге нашли не пистолет, а его «сердце»: строители обнаружили колесцовый замок XVII века

В ходе строительных работ на Северном валу в Выборге был найден колесцовый замок от пистолета, относящийся к XVII столетию. Эту находку обнаружили строители и передали информацию представителям областной администрации. Артефакт насчитывает почти четыреста лет и отражает уровень технологии того времени.
Подобные механизмы ценились своей надежностью и долговечностью, их часто использовали в изготовлении оружия высокого качества. Сейчас предмет поступил в распоряжение специалистов по реставрации из Выборгского замка. Планируется провести очистку замка, определить точную разновидность оружия и более точно установить его возраст.
По словам заместителя главы Ленинградской области Владимира Цоя:
"Это поможет ещё лучше понять военное прошлое Выборга."
Подобные находки позволяют расширить представление о событиях прошлых веков.