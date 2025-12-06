Городовой / Общество / Вложиться в «северную недвижимость» или нет: как не выбросить деньги на ветер
Вложиться в «северную недвижимость» или нет: как не выбросить деньги на ветер

Опубликовано: 6 декабря 2025 22:30
северный город
Фото: Городовой.ру

Жилье дешевое, но есть ли перспектива?

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская в беседе с порталом «Городовой» дала жёсткую оценку идеям скупки дешёвого жилья в депрессивных районах.

«Если прямо 300 тысяч пристроить некуда, ну, возможно, да, потихоньку там что-то дорожает с уровнем инфляции, но перспектив развития совершенно нет», — приводит пример эксперт, говоря о трёхкомнатной квартире за 300 тыс. рублей в посёлке Сява Нижегородской области.

Главный критерий для вложений — не цена, а перспектива. Инвестировать стоит только в те «угнетённые» локации, где есть планы по запуску масштабных проектов или градообразующих предприятий, которые создадут рабочие места.

«Будут там дорожать квартиры, конечно же, будут, потому что рабочим надо где-то жить», — поясняет Ковалерова-Павловская.

Перед любой покупкой она советует задать ключевой вопрос: «Кто потом у меня купит жилье?» Ответ на него даст анализ статистики населения и официальных планов развития территории.

Если за пять лет число жителей сократилось с пяти до двух тысяч, а новых заводов не предвидится — о росте цен можно забыть. В таком случае квартира останется низколиквидным активом с постоянными затратами на коммуналку.

Погоня за бросовой ценой на севере — лотерея с минимальными шансами на успех. Единственный разумный сценарий — чёткое понимание, кто и зачем приедет в этот город завтра. Без этого дешёвые квадратные метры рискуют так и остаться вложением в «никуда».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
