Выбор тревел-блогера: улица в каком городе России претендует на звание самой красивой

В своем обзоре тревел-автор Роман Кокорин обратил внимание на проспект Мира во Владикавказе. По его словам, это место выделяется на фоне других пешеходных зон страны. Блогер отметил не только ухоженность и архитектуру, но и особую атмосферу, которую создаёт гармония городского ландшафта и природы.
«Такое чувство, что здесь сошлось всё: и история в облике зданий, и современная городская жизнь с её кафе, и, конечно, этот потрясающий вид на гору», — приводит слова автора издание.
Ключевой изюминкой проспекта стал открывающийся с него панорамный вид на Столовую гору, которая является одним из символов Осетии. Это природное обрамление, по мнению блогера, превращает обычную прогулку в эстетическое удовольствие.
Интересно, что Владикавказ всё чаще попадает в различные рейтинги, связанные с комфортом жизни. Ранее город уже отмечался экспертами как один из самых безопасных в стране, а по качеству городской среды он встал в один ряд с крупнейшими российскими мегаполисами.
Открытия тревел-блогеров часто меняют представления о географии туризма. Проспект Мира во Владикавказе — пример того, как удачное благоустройство, сохранившее исторический дух, и уникальный природный ландшафт могут создать точку притяжения, способную удивить даже искушённого путешественника.