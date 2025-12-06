Городовой / Общество / Выбор тревел-блогера: улица в каком городе России претендует на звание самой красивой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ностальгический рейтинг: топ-9 советских конфет, от лучших к самым несъедобным Общество
Тюремщик примерил наручники: в Петербурге задержан начальник исправительной колонии по делу о коррупции Город
Куда сбежать от пронизывающего кости ветра Петербурга: города России с самой теплой зимой Общество
Осень решила по‑старинке: в Ленобласти новорождённых чаще всего называют Михаилом и Соней Город
Почему конец 2025‑го у Нострадамуса звучит как приговор: «уничтожит всё живое» Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Выбор тревел-блогера: улица в каком городе России претендует на звание самой красивой

Опубликовано: 6 декабря 2025 23:30
улица
Выбор тревел-блогера: улица в каком городе России претендует на звание самой красивой
Фото: Городовой.ру

Тверская, Невский, в очередь.

В своем обзоре тревел-автор Роман Кокорин обратил внимание на проспект Мира во Владикавказе. По его словам, это место выделяется на фоне других пешеходных зон страны. Блогер отметил не только ухоженность и архитектуру, но и особую атмосферу, которую создаёт гармония городского ландшафта и природы.

«Такое чувство, что здесь сошлось всё: и история в облике зданий, и современная городская жизнь с её кафе, и, конечно, этот потрясающий вид на гору», — приводит слова автора издание.

Ключевой изюминкой проспекта стал открывающийся с него панорамный вид на Столовую гору, которая является одним из символов Осетии. Это природное обрамление, по мнению блогера, превращает обычную прогулку в эстетическое удовольствие.

Интересно, что Владикавказ всё чаще попадает в различные рейтинги, связанные с комфортом жизни. Ранее город уже отмечался экспертами как один из самых безопасных в стране, а по качеству городской среды он встал в один ряд с крупнейшими российскими мегаполисами.

Открытия тревел-блогеров часто меняют представления о географии туризма. Проспект Мира во Владикавказе — пример того, как удачное благоустройство, сохранившее исторический дух, и уникальный природный ландшафт могут создать точку притяжения, способную удивить даже искушённого путешественника.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью