Тюремщик примерил наручники: в Петербурге задержан начальник исправительной колонии по делу о коррупции

В Санкт-Петербурге арестован Павел Михайлов, руководивший исправительным учреждением № 4 регионального управления федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области. Обвинения в коррупционных деяниях были официально подтверждены пресс-службой следственного управления города. Расследование установило, что Михайлов действовал совместно с сотрудниками охраны и одним из заключённых, ранее осужденным по делу о заказных убийствах.
Следователи полагают, что с осени 2023 года по декабрь 2025 года они организовали группу, которая вымогала денежные средства у других осуждённых в обмен на то, чтобы не доводить их проступки до официального рассмотрения. Заключённый с высоким авторитетом внутри колонии, по версии следствия, намеренно осложнял положение некоторых осуждённых, чтобы склонить их к даче взяток руководителю учреждения.
По данным судебной пресс-службы города, сумма ежемесячных незаконных выплат колебалась от 5 тысяч рублей и выплачивалась до окончания срока заключения. Всего, согласно следствию, было получено не менее 443 тысяч рублей.
Павел Михайлов был задержан 6 декабря 2025 года. Судья ограничил его в общении с другими фигурантами дела, а также свидетелями, за исключением близких и защитников, и запретил пользоваться мобильными устройствами и интернетом, за исключением срочных случаев или общения со следствием. Суд установил срок меры пресечения до 4 февраля 2026 года, позже Михайлова освободили из-под стражи.
