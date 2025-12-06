Городовой / Город / Осень решила по‑старинке: в Ленобласти новорождённых чаще всего называют Михаилом и Соней
Осень решила по‑старинке: в Ленобласти новорождённых чаще всего называют Михаилом и Соней

Опубликовано: 6 декабря 2025 22:52
Городовой ру

В одном из регионов появилась новая инициатива под названием «Радость».

В Ленинградской области этой осенью определили, какие имена чаще всего давали новорождённым. Об этом рассказали представители областной администрации.

Самое редкое имя среди детей на этот раз — Радость. Кроме него, родились девочки и мальчики, получившие имена Евграф, Феофан, Матрёна, Аполлинария, Сияна и Таймия.

По числу зарегистрированных новорождённых лидируют Михаил и София. Артём, который раньше занимал первую строчку по популярности мужских имён, в этом сезоне уступил позиции. В первую пятёрку наиболее частых имён для мальчиков также вошли Александр, Тимофей и Максим.

Автор:
Юлия Аликова
