Осень решила по‑старинке: в Ленобласти новорождённых чаще всего называют Михаилом и Соней

В Ленинградской области этой осенью определили, какие имена чаще всего давали новорождённым. Об этом рассказали представители областной администрации.
Самое редкое имя среди детей на этот раз — Радость. Кроме него, родились девочки и мальчики, получившие имена Евграф, Феофан, Матрёна, Аполлинария, Сияна и Таймия.
По числу зарегистрированных новорождённых лидируют Михаил и София. Артём, который раньше занимал первую строчку по популярности мужских имён, в этом сезоне уступил позиции. В первую пятёрку наиболее частых имён для мальчиков также вошли Александр, Тимофей и Максим.