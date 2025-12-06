Под Петербургом стоит усадьба, которая успела побыть и домом Рериха, и колонией для трудных подростков

Деревня с древними корнями, усадьба, колония и музей — одно и то же место, которое Рерих называл своим домом.

Извара стоит на месте древнего новгородского поселения Взвар Водской пятины. Археологи находят здесь вещи XII–XIII веков — значит, люди жили на этих холмах и у родников задолго до усадеб и парков.

В XVII веке, при шведской власти, появляется мыза Исвархоф, а в XVIII–XIX веках владельцы сменяют друг друга: среди них Шереметевы, Хитрово, Веймарн. К середине XIX века это уже полноценное помещичье хозяйство с каменным домом, заводами и парком.

Извара Рериха

В 1872 году усадьбу покупает отец художника, петербургский нотариус Константин Фёдорович Рерих. Семья владеет Изварой 28 лет; здесь проходят первые 26 лет жизни Николая. Он позже пишет, что всё особенно дорогое связано именно с летними месяцами в Изваре.

Здесь — первые походы по курганам и древним валам, рассказы местных о "старине" и "земле Русской", домашняя библиотека с книгами по истории. Для будущего художника и археолога это не просто дача, а лаборатория воображения: пейзажи окрестностей и мотивы изварских легенд потом ещё долго будут проступать в его картинах.

В 1900 году, уже после смерти отца, усадьбу продают. Но след Рериха здесь не исчезает — он вернётся через много десятилетий, уже в формате музея.

«Кто открывает школу, тот закрывает тюрьму»

В 1912 году имение выкупает Министерство юстиции: в Изваре размещают Санкт-Петербургскую земледельческую колонию для трудных подростков. По проекту архитектора Александра Яковлева строят комплекс в духе «города-сада»: корпуса, лазарет, училищный дом со встроенной церковью. Девиз колонии взяли из Віктора Гюго: «Кто открывает школу, тот закрывает тюрьму».

В советское время здесь работает уже исправительно-трудовая колония, а потом — школьные и хозяйственные учреждения. От прежнего уютного «гнезда» Рерихов остаются лишь фрагменты дома и парка.

Музей, парк и место силы

Идея вернуть Изваре рериховский смысл возникает в 1970-е, к столетию художника. После реставрации усадебного дома и парка в 1984 году здесь открывают первый в России государственный музей Николая Рериха. Сегодня музейно-парковый комплекс занимает около 60 гектаров: усадебный дом, несколько исторических построек, парк с родниковыми озёрами и истоком реки Изварки.

Теперь сюда приезжают не только за биографией художника, но и за особой атмосферой: старый ландшафт, лесные тропы, поля, следы древнего поселения и истории земледельческой колонии