Кит под потолком, корова с Камчатки и тасманийский волк: где в Петербурге живут исчезнувшие звери
Кит под потолком, корова с Камчатки и тасманийский волк: где в Петербурге живут исчезнувшие звери

Опубликовано: 6 декабря 2025 09:15
Зоологический музей
Кит под потолком, корова с Камчатки и тасманийский волк: где в Петербурге живут исчезнувшие звери
Городовой ру

За фасадом на Стрелке Васильевского острова прячется музей, где исчезнувшие виды стоят на расстоянии вытянутой руки.

Зоологический музей на Стрелке вырос из собрания Кунсткамеры Петра I. Первые коробки с раковинами, чучелами и спиртовыми «уродцами» царь привёз из Голландии, остальное к Кунсткамере добавили экспедиции XVIII–XIX веков.

В 1832 году зооколлекцию выделили в отдельный музей, а в 1890-х перевели в бывший южный склад Биржи на Университетской набережной, 1 — сюда, где он и стоит до сих пор. Сегодня это одно из крупнейших собраний в мире: на витринах — более 30 тысяч экспонатов, ежегодно сюда заходят сотни тысяч посетителей.

Синий кит у входа

Первый зал сразу задаёт масштаб: под сводами лежит 27-метровый скелет синего кита — крупнейшего из всех когда-либо живших животных. Рядом — другие морские млекопитающие, от тюленей до моржей, а на галерее над ними — витрины с насекомыми, словно "небо" из бабочек и жуков.
Википедия

Дальше начинаются длинные ряды витрин с рыбами, амфибиями, рептилиями, птицами и беспозвоночными — часть диорам собирали ещё в начале XX века, и по ним можно изучать не только фауну, но и историю музейного дела.

Мамонты и исчезнувшие звери

Кульминация маршрута — зал млекопитающих. Здесь стоят скелеты и чучела животных, которых уже не встретишь в дикой природе: стеллерова корова, тасманийский волк, несколько "портретов" мамонтов. Среди них — знаменитый "мамонт Адамса", один из первых почти полных экземпляров, поднятых из вечной мерзлоты, и детёныш Дима, найденный в Сибири.

Зоологический музей остаётся не только выставкой, но и частью Зоологического института: новые экспонаты сюда по-прежнему привозят из экспедиций. Поэтому, когда вы в следующий раз пойдёте "на чучела", помните: это не просто музей, а рабочий архив планеты, который собирают уже больше трёхсот лет.

Автор:
Елизавета Астахова
