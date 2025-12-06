Кит под потолком, корова с Камчатки и тасманийский волк: где в Петербурге живут исчезнувшие звери

Зоологический музей на Стрелке вырос из собрания Кунсткамеры Петра I. Первые коробки с раковинами, чучелами и спиртовыми «уродцами» царь привёз из Голландии, остальное к Кунсткамере добавили экспедиции XVIII–XIX веков.

В 1832 году зооколлекцию выделили в отдельный музей, а в 1890-х перевели в бывший южный склад Биржи на Университетской набережной, 1 — сюда, где он и стоит до сих пор. Сегодня это одно из крупнейших собраний в мире: на витринах — более 30 тысяч экспонатов, ежегодно сюда заходят сотни тысяч посетителей.

Синий кит у входа

Первый зал сразу задаёт масштаб: под сводами лежит 27-метровый скелет синего кита — крупнейшего из всех когда-либо живших животных. Рядом — другие морские млекопитающие, от тюленей до моржей, а на галерее над ними — витрины с насекомыми, словно "небо" из бабочек и жуков.

Википедия

Дальше начинаются длинные ряды витрин с рыбами, амфибиями, рептилиями, птицами и беспозвоночными — часть диорам собирали ещё в начале XX века, и по ним можно изучать не только фауну, но и историю музейного дела.

Мамонты и исчезнувшие звери

Кульминация маршрута — зал млекопитающих. Здесь стоят скелеты и чучела животных, которых уже не встретишь в дикой природе: стеллерова корова, тасманийский волк, несколько "портретов" мамонтов. Среди них — знаменитый "мамонт Адамса", один из первых почти полных экземпляров, поднятых из вечной мерзлоты, и детёныш Дима, найденный в Сибири.

Зоологический музей остаётся не только выставкой, но и частью Зоологического института: новые экспонаты сюда по-прежнему привозят из экспедиций. Поэтому, когда вы в следующий раз пойдёте "на чучела", помните: это не просто музей, а рабочий архив планеты, который собирают уже больше трёхсот лет.