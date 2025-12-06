Городовой / Город / Город, которого не видно: туман превратил Петербург в призрак на Неве
Опубликовано: 6 декабря 2025 10:12
Синоптики Северо-Запада предупредили о вероятном ухудшении видимости до 500 метров и ниже из-за ожидающегося тумана в субботу.

Жители Петербурга заметили плотный туман, который распространился на Красногвардейский, Приморский и несколько других районов города. По сведениям специалистов Северо-Западного управления по гидрометеорологии, ожидается значительное уменьшение видимости — показатель может снизиться до полукилометра и даже меньше.

Представители воздушной гавани города заявили, что работа аэропорта Пулково в это время не изменена, рейсы выполняются по графику. Синоптики ранее также обращали внимание, что горожанам стоит быть готовыми к ухудшению видимости на улицах из-за плотного тумана.

Официальные службы напоминают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и обращают внимание на возможные трудности при передвижении по городу.

Юлия Аликова
