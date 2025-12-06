Городовой / Город / Первые «зимние» знаки уже появились в центре Петербурга: где парковка внезапно оказалась под запретом
Первые «зимние» знаки уже появились в центре Петербурга: где парковка внезапно оказалась под запретом

Опубликовано: 6 декабря 2025 11:30
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В центре Петербурга появились новые знаки, ограничивающие возможность парковки.

В центральной части Санкт-Петербурга появились дорожные знаки, которые запрещают парковку автомобилей по ночам на определённых улицах.

Введение этих ограничений связано с необходимостью повысить эффективность очистки города от снега в зимний период. Об этом сообщили в городской администрации.

Пилотное внедрение новых правил началось 5 декабря на нескольких улицах — средняя Подьяческая улица в Адмиралтейском районе, а также Новгородская улица и Дмитровский переулок в центре города.

На этих участках теперь раз в неделю действует запрет на оставление машин в ночное время. Власти намерены обеспечить более качественную работу коммунальных служб при уборке снега.

В случае нарушения установленного ограничения водителям грозит административное наказание. Размер штрафа за оставленную под знаком машину может достигнуть 4,5 тысячи рублей.

Эти меры распространяются именно на зоны действия новых дорожных указателей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
