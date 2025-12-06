Первые «зимние» знаки уже появились в центре Петербурга: где парковка внезапно оказалась под запретом

В центральной части Санкт-Петербурга появились дорожные знаки, которые запрещают парковку автомобилей по ночам на определённых улицах.
Введение этих ограничений связано с необходимостью повысить эффективность очистки города от снега в зимний период. Об этом сообщили в городской администрации.
Пилотное внедрение новых правил началось 5 декабря на нескольких улицах — средняя Подьяческая улица в Адмиралтейском районе, а также Новгородская улица и Дмитровский переулок в центре города.
На этих участках теперь раз в неделю действует запрет на оставление машин в ночное время. Власти намерены обеспечить более качественную работу коммунальных служб при уборке снега.
В случае нарушения установленного ограничения водителям грозит административное наказание. Размер штрафа за оставленную под знаком машину может достигнуть 4,5 тысячи рублей.
Эти меры распространяются именно на зоны действия новых дорожных указателей.