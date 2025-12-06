Между коричневой и красной ветками метро — шпатели вместо толпы: в переходе идёт отделка

В коридоре, соединяющем Красносельско-Калининскую и Кировско-Выборгскую линии метрополитена и ведущем к платформе «Кировский завод», продолжаются отделочные работы. В настоящее время проводится монтаж подвесного потолка из реек кубической формы, а также установка новых светильников. Эти работы начались на участке перехода от лестницы станции «Путиловская» к небольшому наклонному эскалатору.
Закончена укладка напольного покрытия и облицовка стен в указанной зоне. Благодаря завершённым работам пространство перехода становится более удобным для пассажиров. Новое оформление интерьера придаёт коридору современный вид.