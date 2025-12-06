Городовой / Город / Между коричневой и красной ветками метро — шпатели вместо толпы: в переходе идёт отделка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Старость подождёт: пенсионный возраст повышать не станут — пока Город
Дизайнер раскрыл, как устроить Новый год в маленькой квартире — и не пожертвовать ни сантиметром места Город
Штрафом не отделаешься: в Госдуме предложили лишать прав за липовый знак «Инвалид» Город
Украшала балы Петербурга — и исчезла: реликвия Юсуповых, которую путали с жемчужиной Элизабет Тейлор Город
Кронштадт зажжёт новогоднюю ночь: петербуржцам раскрыли, как пройдёт мультимедийное шоу и чем оно удивит Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Между коричневой и красной ветками метро — шпатели вместо толпы: в переходе идёт отделка

Опубликовано: 6 декабря 2025 12:09
Между коричневой и красной ветками метро — шпатели вместо толпы: в переходе идёт отделка
Между коричневой и красной ветками метро — шпатели вместо толпы: в переходе идёт отделка
Городовой ру

В здании начались работы по установке подвесного потолка из реек кубической формы.

В коридоре, соединяющем Красносельско-Калининскую и Кировско-Выборгскую линии метрополитена и ведущем к платформе «Кировский завод», продолжаются отделочные работы. В настоящее время проводится монтаж подвесного потолка из реек кубической формы, а также установка новых светильников. Эти работы начались на участке перехода от лестницы станции «Путиловская» к небольшому наклонному эскалатору.

Закончена укладка напольного покрытия и облицовка стен в указанной зоне. Благодаря завершённым работам пространство перехода становится более удобным для пассажиров. Новое оформление интерьера придаёт коридору современный вид.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью