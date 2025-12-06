Городовой / Город / Блоки — да, блокировки — нет: Minecraft в России остаётся
Блоки — да, блокировки — нет: Minecraft в России остаётся

Опубликовано: 6 декабря 2025 13:06
В социальных сетях появилась информация о возможном включении популярной игровой платформы в список запрещённых в стране.

О планах запретить в России игру Minecraft представители Роскомнадзора сообщили, что таких шагов на текущий момент не предпринимается. Сообщения о возможном включении популярной платформы в список запрещённых начали появляться в ряде социальных сетей. В ведомстве подчеркнули, что официальных решений по этому вопросу не принималось.

Представитель Роскомнадзора отметил, что сейчас никаких ограничений в отношении доступа к этому проекту не вводится. Информация о возможной блокировке оказалась недостоверной.

Автор:
Юлия Аликова
Город
