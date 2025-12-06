Крошечный вредитель: в Петербурге из‑за опасного насекомого сожгут почти 700 хризантем и гвоздик

В Санкт-Петербурге будет уничтожено почти 700 хризантем и гвоздик после того, как в этих цветах обнаружили карантинного вредителя. Информацию об этом предоставили представители Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Решение о ликвидации было принято после выявления опасного насекомого при проверке партий цветов на одном из складов временного хранения.
В минувшие выходные инспекторы проверили три группы импортных цветов, поступивших из Колумбии и Нидерландов. В процессе контроля специалисты нашли живых вредителей.
Позднее лабораторные исследования подтвердили наличие западного цветочного трипса — широко известного карантинного объекта.
Всего уничтожению подлежат 680 экземпляров заражённых хризантем и гвоздик. Эта мера призвана не допустить распространения опасных насекомых.
Западный цветочный трипс способен поражать практически все овощные и большую часть декоративных культур. Насекомое быстро заселяет листья и цветки, после чего растения начинают вянуть и сбрасывать бутоны.
По утверждению специалистов Россельхознадзора, для людей эта особь угрозы не представляет. Однако вредитель опасен тем, что служит переносчиком различных вирусов растений, что может сказаться на продовольственной безопасности.