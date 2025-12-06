Загадка «дефицита»: почему школы, садики и даже бассейны были в стеклоблоках

Современному человеку стеклоблоки могут показаться архаичным элементом интерьера или экстерьера.
Однако в советскую эпоху эти интересные конструкции были повсеместно распространены, украшая школы, детские сады, административные здания и даже бассейны.
Их популярность была обусловлена не только эстетическими соображениями, но и рядом практических преимуществ.
От подвалов до архитектурных решений
Привычный вид стеклоблоки приобрели в 1930-е годы. Изначально их использовали для строительства подвалов, но постепенно сфера применения расширялась.
Из них стали возводить внутренние и наружные стены, окна на лестничных пролетах и всевозможные перегородки.
Пик популярности стеклоблоков пришелся на 1960-70-е годы, что наблюдалось не только в Советском Союзе, но и в других странах.
Цвета, текстуры и применение
В СССР стеклоблоки выпускались трех основных цветов: синие, зеленые и желтые. Их поверхность могла быть как рифленой, так и гладкой.
Несмотря на широкое распространение, в строительстве жилых домов стеклоблоки применялись редко, чаще их можно было встретить в общественных зданиях.
Практическая польза: Экономия и приватность
На первый взгляд может показаться, что использование стеклоблоков носило исключительно эстетический характер. Однако это не совсем так.
«Декоративную функцию они, конечно, тоже исполняли», — отмечают эксперты.
Но в первую очередь, применение стеклоблоков позволяло «экономить электроэнергию». Эта функция была заложена еще на заре их использования.
Советский ГОСТ по стеклоблокам также упоминал о их светопропускной способности как о важнейшем свойстве.
Кроме того, материал должен был выдерживать перепады температуры до 40 градусов, обладать достаточной прочностью и влагостойкостью.
Плотность стеклоблоков близка к плотности камней, при этом они пропускают свет, но не дают возможности рассмотреть, что находится за ними.
«Иными словами, стеклоблоки обладали внушительным набором полезных свойств и качеств», — резюмируют специалисты.
Именно это сочетание практичности и эстетики помогло стеклоблокам стать столь востребованным материалом в советской архитектуре и дизайне.