Загадка «дефицита»: почему школы, садики и даже бассейны были в стеклоблоках

Дело было вовсе не в красоте.

Современному человеку стеклоблоки могут показаться архаичным элементом интерьера или экстерьера.

Однако в советскую эпоху эти интересные конструкции были повсеместно распространены, украшая школы, детские сады, административные здания и даже бассейны.

Их популярность была обусловлена не только эстетическими соображениями, но и рядом практических преимуществ.

От подвалов до архитектурных решений

Привычный вид стеклоблоки приобрели в 1930-е годы. Изначально их использовали для строительства подвалов, но постепенно сфера применения расширялась.

Из них стали возводить внутренние и наружные стены, окна на лестничных пролетах и всевозможные перегородки.

Пик популярности стеклоблоков пришелся на 1960-70-е годы, что наблюдалось не только в Советском Союзе, но и в других странах.

Цвета, текстуры и применение

В СССР стеклоблоки выпускались трех основных цветов: синие, зеленые и желтые. Их поверхность могла быть как рифленой, так и гладкой.

Несмотря на широкое распространение, в строительстве жилых домов стеклоблоки применялись редко, чаще их можно было встретить в общественных зданиях.

Практическая польза: Экономия и приватность

На первый взгляд может показаться, что использование стеклоблоков носило исключительно эстетический характер. Однако это не совсем так.

«Декоративную функцию они, конечно, тоже исполняли», — отмечают эксперты.

Но в первую очередь, применение стеклоблоков позволяло «экономить электроэнергию». Эта функция была заложена еще на заре их использования.

Советский ГОСТ по стеклоблокам также упоминал о их светопропускной способности как о важнейшем свойстве.

Кроме того, материал должен был выдерживать перепады температуры до 40 градусов, обладать достаточной прочностью и влагостойкостью.

Плотность стеклоблоков близка к плотности камней, при этом они пропускают свет, но не дают возможности рассмотреть, что находится за ними.

«Иными словами, стеклоблоки обладали внушительным набором полезных свойств и качеств», — резюмируют специалисты.

Именно это сочетание практичности и эстетики помогло стеклоблокам стать столь востребованным материалом в советской архитектуре и дизайне.