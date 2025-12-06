Мистика или инженерия: как «Башня Инка» снабжала водой Царское Село

Многим петербуржцам, совершающим поездки в Гатчину, знакомо это зрелище — странная, внушительная башня, виднеющаяся из окна электрички. В народе её прозвали «Башней Инка», что придает ей налёт мистики и загадочности.

Однако, как выясняется, эта достопримечательность, кажущаяся труднодоступной, на самом деле скрывает вполне прозаичную историю и легко поддаётся исследованию.

Доступная загадка: путь к “Башне Инка”

Путешествие к “Башне Инка” оказалось неожиданно простым. Всего 40 минут на автобусе номер 150 от станции метро «Московская» — и можно оказаться в жилгородке Лесное.

Оттуда пешая прогулка длиной примерно в 15 минут приведет к цели.

Несмотря на столь мистическое название — «загадочная башня Инка» — её назначение достаточно прозаично. Это водонапорная башня, строительство которой, предположительно, связано с инженером по фамилии Инк, хотя это имя также имеет свои вариации.

В народе её также называют Веревской, по имени близлежащей железнодорожной станции.

Исторические корни: от Екатерины I до Царского Села

История появления башни уходит корнями в период правления Екатерины I. Тогда началось строительство прудов и каналов, призванных обеспечить водой императорскую резиденцию в Царском Селе в летний период.

В 1887 году был заложен водопровод. Изначально воду подавали из Певческой и Орловской водонапорных башен, расположенных непосредственно в Пушкине.

Однако в 1901 году было принято решение о строительстве новой, более мощной башни. Сооружение высотой 46 метров предназначалось для забора воды из Орловских прудов (Орловских ключей).

Внутри был создан резервуар объёмом 1315 кубометров. Башню возвели на самой высокой точке между источниками воды и Царским Селом, что обеспечивало эффективную подачу.

Открытие объекта состоялось 5 октября 1904 года, а первый пуск воды был осуществлён 1 мая 1905 года.

Инженерное чудо: как вода достигала резиденции

Принцип функционирования конструкции был впечатляющим для своего времени. Вода из Орловских ключей самотеком по двум чугунным водоводам поступала в бассейны водоподъемной станции.

Там три мощных поршневых паровых насоса, способных подавать сотни кубометров воды в час, поднимали её на высоту около 40 метров.

Далее, по чугунному трубопроводу диаметром 610 мм и протяженностью 13,9 км, вода направлялась к резервуарам Орловской и Певческой башен Царского Села.

Имя инженера: загадка Отто Инце

Что касается имени инженера, построившего это сооружение, то здесь история приобретает черты тайны. В интернете высказывается предположение, что башню спроектировал немецкий инженер Отто Инце.

Со временем его фамилия могла исказиться до более короткого и интригующего “Отто Инк”, что и породило народное название.

Эхо войны и следы прошлого

История башни тесно связана с историческими событиями. В годы Первой мировой войны Орловские ключи снабжали водой Авангардный Красносельский военный лагерь.

Последующая реконструкция в 1934-1935 годах привела к полной замене оборудования и подключению электричества.

Однако самое заметное влияние на облик башни оказала Великая Отечественная война. С тех пор она представляет собой заброшенный, руинированный объект.

“На стенах гидротехнического сооружения можно увидеть многочисленные отметины времён Великой Отечественной”, — свидетельствует исследователь.

Рядом с башней находится старое, по-видимому, связанное с ней сооружение, возможно, жилой дом для смотрителя.

“Потому что внутри в каждом помещении сохранились чугунные крюки… видимо, для крепления радиаторов. А раз было тепло, значит в нём могли и жить”.

“Башня Инка” — это не просто водонапорная конструкция, а атмосферное место, где история оживает в каждом камне.

“Место атмосферное. Рекомендую к посещению!” — таков вердикт исследователя.

И хотя подъезд на машине непосредственно к башне затруднён из-за шлагбаума, добраться до неё, как оказалось, совсем несложно — достаточно воспользоваться автобусом номер 150.