Москва, Петербург, Челябинск, Альметьевск: где находится рай для урбанистов в российской глубинке

А вот универсального «рая» для градостроителей не существует.

Поиск идеального города — задача, сродни поиску философского камня. Для урбанистов, тех, кто видит в городской среде поле для преобразований и источник вдохновения, Россия предлагает немало интересных объектов для исследования.

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин делится с порталом «Городовой» своим взглядом на то, где же кроется «рай» для этих специалистов.

“Рай” — понятие субъективное: все города прекрасны по-своему

Воронин отмечает, что понятие “рай для урбаниста” весьма субъективно.

“Это такой, на самом деле, спорный вопрос, что является раем для большинства людей”.

Он подчеркивает, что каждый город имеет свои уникальные черты.

“Но в целом, конечно, все города у нас замечательные, во всех есть какие-то положительные и отрицательные моменты”.

Даже Петербург, признанный многими эталоном красоты, не лишен проблем.

“Петербург красивый, замечательный город со своими проблемами”.

Это наводит на мысль, что поиск идеального места для урбанистических изысканий — это скорее о выявлении интересных кейсов, нежели о нахождении абсолютного совершенства.

Москва — магнит для тех, кто ценит темп и удобство

Несмотря на все нюансы, Москва часто упоминается как комфортный и удобный город.

“Кто-то назовет Москву комфортным, удобным городом, что в части транспорта и благоустройства, например, действительно будет правдой”.

Благодаря активной работе по благоустройству, особенно за последние десять лет, столица преобразилась.

“И действительно Москва уже последние 10 лет, как в том самом меме, преобразилась при Сергее Семеновиче (Собянине)”.

Однако, как отмечает Воронин, “кому-то Москва не подойдет по своему темпу и так далее”. Для тех, кто ценит скорость развития и высокое качество городской инфраструктуры, Москва, несомненно, представляет собой интересный объект.

Челябинск: лидер в развитии общественного транспорта

Но Москва — не единственный претендент на внимание урбанистов. Даниил Воронин выделяет и другие города.

“В целом, я думаю, в каждом крупном городе от полумиллиона может найти что-то интересное”.

В качестве яркого примера он приводит Челябинск, который, по его мнению, демонстрирует впечатляющие успехи в развитии общественного транспорта.

“Наверное, это второй город, который я бы назвал, по уровню развития общественного транспорта. Именно по росту развития”.

Это подчеркивает, что даже в городах, не всегда находящихся в центре внимания, происходят значимые преобразования.

Архитектурные жемчужины и транспортные задачи

Разнообразие российских городов предоставляет урбанистам богатый материал для изучения. Петербург, как уже упоминалось, может похвастаться “красивой архитектурой”.

Другие города могут отличиться уникальной деревянной или дореволюционной застройкой центра, а где-то — “классные набережные, например, в Самаре”.

Таким образом, урбанистические “радости” распределены по всей стране, предлагая разные векторы для анализа.

Альметьевск и Южно-Сахалинск: примеры инноваций

Помимо столичных масштабов и архитектурных ансамблей, существуют и другие, более локальные, но не менее важные инициативы.

“Интересный опыт Альметьевска по созданию качественной велоинфраструктуры” — это пример того, как города, далекие от миллионников, могут стать пионерами в развитии новых видов транспорта.

Также заслуживает внимания “занятный опыт Южно-Сахалинска по созданию комфортной городской среды, по созданию транспортно-пересадочных узлов”.

Эти примеры показывают, что прогрессивные урбанистические решения могут появляться в самых неожиданных местах.

Универсального “рая” не существует

В конечном итоге, Даниил Воронин приходит к выводу, что универсального “рая” для урбанистов нет.

“Наверное, не скажу, что есть какой-то идеальный город. Нет, там всем нравится разное и поэтому у всех разные предпочтения по городам”.

Кто-то предпочитает передвигаться на машине и мириться с пробками, другие же ищут развитую систему общественного транспорта.

“Понятное дело, что с точки зрения пропагандистических трендов Москва очень сильно выделяется. Но тут стоит понимать, московские бюджеты, конечно, огромные”.

Истина, как часто бывает, кроется в деталях и в индивидуальных предпочтениях.