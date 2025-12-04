Мужская уязвимость: на сколько минут можно включать подогрев сидений в машине

Зимние месяцы дарят нам морозы и, как следствие, необходимость в тепле. Одним из самых приятных и, казалось бы, безобидных изобретений для автовладельцев стал подогрев сидений.

Уютное тепло, мгновенно согревающее после морозной улицы, однако, врачи бьют тревогу, указывая на потенциальные риски, особенно для мужского здоровья.

“Двойной прогрев”: неочевидные последствия

Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева объясняет порталу «Городовой», что сама по себе функция подогрева сидений не несет вреда.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог “Подогрев, в принципе, сам по себе ничего плохого не имеет, не несет за собой никаких последствий”.

Однако, проблема кроется в условиях эксплуатации.

“Но тут надо понимать все-таки, какая температура и как долго человек находится на этом сидении. Плюс зимой, как правило, мы же еще и в зимней одежде”.

Этот “двойной прогрев”, когда тело человека, уже одетого в теплую одежду, подвергается дополнительному нагреву от сиденья, может быть небезопасным.

Эволюционный выбор

Риски особенно актуальны, когда речь идет о мужском здоровье. Врач акцентирует внимание на физиологии:

“Как понятно, яички, орган, который находится в мошонке, это орган мошонки, и он вынесен не зря в эволюции наружу, потому что температура тела в той же брюшной полости, как известно, где-то 37 и выше градусов”.

Эта внешняя локализация позволяет поддерживать оптимальную, более низкую температуру, необходимую для нормального процесса сперматогенеза.

“Поэтому органы мошонки вынесены наружу для того, чтобы температура была более низкая, и в этом случае сперматогенез работает хорошо”.

Температура как фактор риска: влияние на сперматогенез

Повышенная температура, как та, что создается при длительном использовании подогрева сидений, негативно сказывается на этом процессе.

“Когда температура более повышена, то, конечно, этот процесс начинает замедляться, и, естественно, ухудшаются качества самой спермы”.

Это означает, что длительное воздействие избыточного тепла может привести к снижению фертильности.

Оптимальное использование: на сколько можно включать подогрев?

Чтобы минимизировать риски, врач предлагает разумный подход к использованию подогрева.

“Если машина прогревается, то можно сразу на максимум поставить и прогреть сидение, а потом, когда человек сел, конечно, убрать на минимум”.

Это позволяет быстро согреться, но избежать перегрева.

Более того, Юлия Маршинцева дает и более радикальный совет.

“Плюс, если все-таки уже в салоне стало тепло, я советую, в принципе, отключать подогрев сидения”.

Когда в салоне уже комфортная температура, а в салоне “уже тепло” и “включено”, то потребность в дополнительном нагреве сиденья отпадает.

“Лишний раз нагревать именно сидение нет никакого смысла”.

Разумное использование подогрева сидений позволит наслаждаться теплом без ущерба для здоровья.