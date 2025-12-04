Ловушки на полках: как уловки с ценниками обкрадывают петербуржцев

Ценники-хамелеоны: как распознать уловки продавцов и не стать жертвой обмана.

Торговые сети и рынки издавна используют различные уловки, призванные заманить покупателя якобы “низкой ценой” и ускорить сбыт товара.

Эти приемы, которые в торговле называют “маркетинговым ходом”, а на рынках — “разводом”, известны давно, но, к сожалению, остаются трудноискоренимыми.

Потребители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда даже в уличной торговле цены указываются за 100 гр. товара, как это уже стало нормой в супермаркетах.

Эксперты в области экономики и защиты прав потребителей разъясняют, как распознать эти манипуляции и избежать “нечестного отъема денег у населения”.

Иллюзия выгоды: как цифры на ценнике обманывают глаз

Основная цель подобных уловок — представить товар на полке более привлекательным по цене, чем он есть на самом деле. Реальная стоимость зачастую отпугнула бы потенциального покупателя.

Привлечь магазины к ответственности за такие действия бывает сложно, ведь это зачастую подается как “реклама” или “маленькие хитрости”, призванные побудить человека к покупке “выгодного” товара.

Один из распространенных приемов — указание цены не за весь товар, а за его часть. К примеру, на ценнике печенья указана сумма 49,99 руб., но крошечными буквами сверху напечатано “100 г”.

Большинство покупателей, особенно пожилые люди с ослабленным зрением, могут не заметить эту надпись и приобрести пакетик печенья, полагая, что он стоит всего 49,99 руб.

При сканировании на кассе выясняется, что упаковка весит 300 грамм, и итоговая сумма составляет уже 150 руб.

Проверено на практике: ценник vs. реальность

Эксперты настоятельно рекомендуют всегда подносить выбранный товар к считывающему устройству цены. Это, к слову, делают многие пенсионеры, наиболее подверженные подобным уловкам.

Также необходимо внимательно изучать и сравнивать количество товара, указанное на упаковке, и вес, к которому относится цена на ценнике.

Петербургский феномен: уличная торговля копирует супермаркеты

Недавно покупатели стали жаловаться в социальных сетях, что практику ценообразования за 100 г или 500 г, привычную для торговых сетей, переняли и продавцы уличной торговли.

Один из петербургских предпринимателей отметил в социальных сетях:

“В этом году на овощных и фруктовых лавках в Петербурге стал замечать, что цена на фрукты указывается за 500 г. Издалека цена, конечно, выглядит привлекательной. Мне такой подход очень не нравится”.

Экспертное мнение: “безнаказанное мелкое мошенничество”

Экономист Хаджимурад Белхароев подчеркивает, что указание стоимости продукции в 100 граммах или 0,5 килограммах — это “рекламный, маркетинговый ход продавцов, чтобы заманить покупателя якобы низкой ценой”.

Эксперт считает, что этот прием особенно эффективно воздействует на “престарелых, социально незащищенных людей”.

“При этом включается и обаяние продавца, его «красноречивость», и, естественно, человек уходит от него с товаром, который, в принципе, выйдет для него дороже, чем в других местах или в других магазинах”.

Белхароев относит такие приемы к “безнаказуемому мелкому мошенничеству, граничащему с правовыми нормами”. Он отмечает, что такая практика распространена не только на рынках, но и в сетевых магазинах, особенно для дорогих товаров.

“Именно из-за безнаказанности этот процесс имеет широкое распространение”.

Наливные товары и вечный поиск золотого стандарта

Особенно часто к подобным уловкам прибегают при продаже наливных товаров.

“Мы наблюдаем, что упаковки становятся меньше, тара становится меньше, и жидкости, соответственно, в нее наливают меньше, но стоимость или остается такой же или даже потихонечку повышается”, — замечает экономист.

В связи с этим эксперт рекомендует покупателям перед покупкой “прицениться, посмотреть, внимательно прочитать ценник”. Как правило, стоимость указывается крупными буквами, а количество товара — мелким шрифтом.

“Соответственно, нужно внимательно изучать стоимость непосредственно в килограммах”, — настаивает он.

ГОСТы как щит от обмана

Хаджимурад Белхароев убежден, что для искоренения подобных ситуаций необходимо государственное регулирование через ГОСТы.

“Если это сыпучие продовольственные товары, то необходимо указывать стоимость в килограммах. Вычислить в уме стоимость 100 или 200 грамм с одного килограмма особой сложности для покупателя не представляет”.

То же самое касается и наливных товаров: “будь то соки, будь то молоко или минеральная вода, должно быть одно и то же количество, потому что мы привыкли покупать жидкость в литрах. Поэтому пусть ее и продают в литрах”.

По мнению эксперта, такие меры позволят “пресечь обман потребителя и закрыть эту непорядочную лазейку для продавцов, когда они мошенническим образом зарабатывают деньги, особенно на более доверчивых покупателях старшего поколения”.

Законодательные инициативы и потребительская бдительность

Следует отметить, что подобные инициативы уже предпринимались. Например, в ноябре депутаты Госдумы обратились с предложением в Минпромторг и Роспотребнадзор ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров.

Это призвано бороться с “надувательством покупателей”. Ранее, в 2023 году, законопроект об установлении единой цены в килограммах или литрах уже вносился, но не был принят из-за потенциальных дополнительных расходов торговли.

Руководитель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий подчеркивает важность бдительности. Он советует людям, которые обращаются в общество с жалобами на подобные уловки, “проявлять бдительность в ходе закупок и в буквальном смысле «с лупой» читать ценники”.

Также настоятельно рекомендуется “обязательно брать у кассира бумажный чек и сверять суммы, пропечатанные в нем, с ценниками на витринах и полках”.

Ведь “переход на электронный формат чеков привел к тому, что многие покупатели вообще перестали в них заглядывать”. Не стоит терять бдительность, иначе товар может оказаться “золотым” — на радость хитрым продавцам.