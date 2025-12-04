Не верьте его фасаду: внутри особняка Бильдерлингов в Петербурге спрятаны сказки, кариатиды и фонтан Афродиты

На пересечении Большой Морской и Почтамтского переулка стоит здание, которое не спешит раскрывать своё прошлое. Здесь успели смениться сенаторы, купцы, помещики, а заодно — архитекторы, каждый из которых оставлял на доме свой слой. Особняк начинался как скромная усадьба Морской слободы, пережил пожар, надстройки, исчезновение кариатид и появление атлантов.
К концу XIX века дом окончательно изменился: здесь обосновался артиллерист и промышленник Пётр Бильдерлинг — человек эпохи больших перемен. Офицер, промышленник, хозяин большого семейства — от его вкусов зависела почти каждая деталь интерьеров.
Интерьеры, которые будто переставали принадлежать городу
Снаружи — строгий фасад. Внутри — другое Петербургское измерение. Парадный вестибюль встречает кирпичной кладкой с надписью "Бильдерлингъ" и мраморным маршем, который охраняют две кариатиды. Узоры лестницы напоминают морские канаты — словно дом помнил своё "морское" происхождение.
Анфилада комнат третьего этажа — редкость для горожанина того времени — делила пространство на мужскую и женскую половины.
Мужская половина: охотничьи трофеи и мавританская мода
Охотничий кабинет Бильдерлинга был визитной карточкой хозяина: ореховые панели, десюдепорты с орлами и собаками, оружие собственного производства.
Популярность восточных мотивов конца XIX века выразилась в крошечной мавританской ванной — с метлахской плиткой и фризом по мотивам восьмой суры Корана.
Столовая: сказки в доме промышленника
Главная комната особняка — столовая. Панно со сказками напоминали о большом семействе Бильдерлингов: у Петра Александровича было одиннадцать детей.
Над окнами — совы и медведи из гипса, на стенах — слоны с арапами из папье-маше. Потолок держали рыцарские шлемы, а кессоны были расписаны знаками зодиака — каждый за одно из детей.
Женская половина и гостиная-эркер
Будуар и спальня соединены аркой с кариатидами и путти — редкий, почти театральный жест нежности, сохранившийся до наших дней.
Гостиная с уникальным эркером — одна из жемчужин дома. Здесь и голубой мрамор, и латунные детали камина, и действующий с XIX века фонтан "Рождение Афродиты" — дельфины, амуры, легкий шум воды.
Сегодня
Долго закрытый для горожан дом вновь можно увидеть: сейчас здесь работает гостиница, а владелец собирает подписи за реставрацию квартиры Бильдерлингов и создание культурного центра. Экскурсии проходят по записи и ведут через залы, где время, кажется, решило приостановиться.