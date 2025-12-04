Городовой / Учеба / Кто и зачем ехал в Петербург при Петре I: 3 типа первых горожан — от «переведенцев» до иноземных инженеров
Опубликовано: 4 декабря 2025 12:21
Три источника первых петербуржцев: сила, золото и указ.

Первых петербуржцев можно условно разделить на три категории, каждая со своей мотивацией.

1. Самая многочисленная группа — «переведенцы», то есть те, кого принудительно переселили на строительство новой столицы.

Это были крестьяне и работные люди со всей России, которые валили лес, рыли каналы, забивали сваи. Их жизнь была невероятно тяжёлой — жили в сырых землянках и бараках, работали от зари до зари, гибли от болезней и несчастных случаев.

2. Вторая группа — иностранные специалисты: инженеры, корабелы, архитекторы, врачи.

Их привлекали высокие жалованья и карьерные перспективы.

Они селились в Немецкой слободе на Адмиралтейской стороне и пользовались значительными привилегиями.

3. Третья группа — русские дворяне и купцы, которых Пётр буквально заставлял строить дома в новой столице под угрозой огромных штрафов.

Для них переезд в Петербург был не выбором, а государственной повинностью.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
