Кто и зачем ехал в Петербург при Петре I: 3 типа первых горожан — от «переведенцев» до иноземных инженеров

Первых петербуржцев можно условно разделить на три категории, каждая со своей мотивацией.
1. Самая многочисленная группа — «переведенцы», то есть те, кого принудительно переселили на строительство новой столицы.
Это были крестьяне и работные люди со всей России, которые валили лес, рыли каналы, забивали сваи. Их жизнь была невероятно тяжёлой — жили в сырых землянках и бараках, работали от зари до зари, гибли от болезней и несчастных случаев.
2. Вторая группа — иностранные специалисты: инженеры, корабелы, архитекторы, врачи.
Их привлекали высокие жалованья и карьерные перспективы.
Они селились в Немецкой слободе на Адмиралтейской стороне и пользовались значительными привилегиями.
3. Третья группа — русские дворяне и купцы, которых Пётр буквально заставлял строить дома в новой столице под угрозой огромных штрафов.
Для них переезд в Петербург был не выбором, а государственной повинностью.