Иномарка против «скорой»: агрессивный петербуржец объяснится в суде за избиение её водителя

Жителя Санкт-Петербурга ожидает судебное разбирательство по делу об избиении работника скорой помощи. События произошли в конце января 2025 года, когда мужчина оказался в центре конфликта из-за затрудненного проезда специального автомобиля.
По словам следователей, причиной стала его реакция на просьбу освободить путь для медицинской бригады.
44-летнему мужчине предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда средней тяжести, не опасного для жизни, но временно нарушившего здоровье потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Житель Петербурга, разозлившись после замечания о том, что его автомобиль блокирует проезд экстренной службы, перешёл к открытой агрессии.
Судебное разбирательство состоится в ближайшее время. Обвиняемый не был заключён под стражу, так как содеянное не квалифицируется как особо тяжкое преступление.