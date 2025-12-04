Городовой / Город / Иномарка против «скорой»: агрессивный петербуржец объяснится в суде за избиение её водителя
Иномарка против «скорой»: агрессивный петербуржец объяснится в суде за избиение её водителя

Опубликовано: 4 декабря 2025 12:30
В Санкт-Петербурге проходит судебное разбирательство по делу о нападении на водителя машины скорой помощи.

Жителя Санкт-Петербурга ожидает судебное разбирательство по делу об избиении работника скорой помощи. События произошли в конце января 2025 года, когда мужчина оказался в центре конфликта из-за затрудненного проезда специального автомобиля.

По словам следователей, причиной стала его реакция на просьбу освободить путь для медицинской бригады.

44-летнему мужчине предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда средней тяжести, не опасного для жизни, но временно нарушившего здоровье потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Житель Петербурга, разозлившись после замечания о том, что его автомобиль блокирует проезд экстренной службы, перешёл к открытой агрессии.

Судебное разбирательство состоится в ближайшее время. Обвиняемый не был заключён под стражу, так как содеянное не квалифицируется как особо тяжкое преступление.

Юлия Аликова
