Вьетнам — не только пляжи: что скрывает страна за завесой экзотики

Вьетнам, страна, окутанная флером древности и благословенная живописными ландшафтами, влечет к себе путешественников со всего света. Однако для многих образ этой земли ограничивается бескрайними пляжами и лазурными водами.

Реальность же такова, что Вьетнам неуклонно расширяет горизонты своих предложений, стремясь удивить даже самого искушенного странника, активно осваивая новые туристические ниши.

Портрет вьетнамского туриста: от соседей до россиян

Анализ туристического потока показывает, что основную массу гостей составляют жители соседних государств.

“Немногим более четверти всех зарубежных приезжих — это граждане Китайской Народной Республики”, — гласят статистические данные, что наглядно демонстрирует значимость китайского рынка для северных регионов Вьетнама.

Следом за ними, с незначительным отрывом, идут туристы из Южной Кореи, чьи предпочтения в основном связаны с пляжными направлениями Центрального и Южного Вьетнама.

Список продолжают путешественники с Тайваня, из США, Японии, Индии, Камбоджи и России.

Особое место в этом списке занимают россияне. За десять месяцев текущего года Вьетнам принял около 500 тысяч гостей из России, что несколько уступает показателям рекордного 2019 года, когда эта цифра достигала почти 650 тысяч.

“Наши соотечественники в большинстве своем тяготеют к прибрежным зонам”, — отмечают эксперты.

Такие популярные города, как Нячанг и Муйне, вполне заслуженно приобрели репутацию “русских курортов”, где легко встретить вывески на родном языке и удобно использовать карту “Мир” для расчетов.

Расширяя горизонты: Вьетнам вне пляжных стереотипов

Тем не менее, представление о Вьетнаме как о месте, где царит лишь пляжный отдых, “не совсем корректно”, убежден научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО Михаил Терских.

В своем исследовании для журнала «Профиль» он указывает:

“Безусловно, золотой песок и прозрачная морская вода для многих стали синонимом отпуска, ради которого стоит преодолеть тысячи километров”.

Однако Вьетнам, ориентируясь на более взыскательную публику, активно развивает иные виды туризма.

В прибрежных районах возрастает популярность активных видов отдыха, таких как серфинг, виндсерфинг, кайтсерфинг и дайвинг. Неисчерпаемый исторический пласт страны предлагает богатые возможности для культурно-познавательного туризма.

“Иностранный гость, движимый интересом к прошлому, найдет немало интересного как на севере, где зародилась вьетнамская цивилизация, так и на юге, территория которого была освоена за последние тысячу лет”, — подчеркивает Терских.

Духовное, природное и исцеляющее притяжение

Нельзя обойти стороной и религиозный туризм. Вьетнам является домом для 54 народностей, исповедующих разнообразные верования и имеющих право на строительство собственных святынь.

Активно развивается и экотуризм. Горные ландшафты предоставляют превосходные возможности для пеших походов и треккинга по живописным маршрутам.

Особое внимание заслуживает и относительно новое направление — медицинский и оздоровительный туризм.

Здесь гармонично переплетаются многовековые вьетнамские целительные практики, такие как акупунктура и точечный массаж, с услугами современных клиник, чья привлекательность усиливается благодаря умеренным ценам.

Символ Вьетнама и вызовы будущего

Отдельного упоминания заслуживает бухта Халонг. Тысячи скалистых островов, вздымающихся из вод Тонкинского залива, стали бесспорной визитной карточкой Вьетнама.

Этот природный шедевр ежегодно манит миллионы путешественников, стремящихся запечатлеть его завораживающую красоту с борта прогулочных судов.

Несмотря на неоспоримые достижения, “туристическая отрасль Вьетнама продолжает свой путь развития”.

Среди сдерживающих факторов отмечаются “инфраструктура, требующая модернизации, уровень сервиса, который пока не всегда достигает показателей соседних стран, и, к сожалению, зачастую безответственное отношение организаторов туров к природным ресурсам, что ведет к экологическим проблемам”.

Актуальным остается и вопрос повышения среднего чека туриста, ведь, “например, в соседнем Таиланде эта сумма в полтора раза выше”.