«Бабушкина схема» на рынке аренды: как не остаться без квартиры и денег

Как налоговая инспекция может помочь арендаторам.

Вслед за резонансным “делом Долиной”, которое вызвало немалую турбулентность в сфере правоприменения, на рынке аренды жилья начали появляться новые, зачастую мошеннические схемы.

Одна из таких, названная «бабушкиной схемой», ставит арендаторов перед сложным выбором. Суть её проста: пожилая женщина сдаёт квартиру, получает оплату, передаёт ключи, а через несколько дней возвращается, заявляя о своих правах на жильё.

Как защитить свои интересы в этой ситуации? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

“Дело Долиной” и его эхо на рынке недвижимости

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат “К сожалению, вызванная «делом Долиной» турбулентность в системе правоприменения продолжает развиваться, влияя и на рынок краткосрочных и долгосрочных обязательств, таких как аренда жилья”, — констатирует адвокат.

Этот громкий прецедент, связанный с оспариванием сделки купли-продажи квартиры, посеял зерно сомнения и осторожности среди всех участников рынка недвижимости.

Оплата “post factum”: революционный подход

В поисках оптимального решения для арендаторов, Юлия Вербицкая-Линник предлагает новаторскую тактику:

“Оптимальным и практическим решением данной юридической задачи является, я полагаю, оплата арендных платежей post factum (то есть по факту проживания)”.

Этот подход, при котором арендная плата вносится за уже прожитый период, позволяет минимизировать риски.

“При этом, исключительно по договору и на расчётный счёт арендодателя”, — уточняет адвокат.

Важно, чтобы все платежи были легитимными, отражёнными в договоре и поступали на официальный счёт арендодателя.

Налоговая инспекция как союзник

В случае, если арендодатель, применивший “бабушкину схему”, попытается принудительно выселить арендатора, адвокат предлагает неожиданный, но эффективный инструмент защиты:

“А в случае, если арендодатель будет настаивать на немедленном выселении — то тут с высокой долей вероятности к защите сделки, оформленной правильно, подключится и налоговый инспектор”.

Добросовестный арендатор, своевременно и официально оплачивающий аренду, может стать инициатором проверки налоговых обязательств арендодателя.

“В данном случае, с учётом поступления арендных платежей по договору и на счёт после месяца проживания в спорной квартире с высокой долей вероятности гарантирует и защиту интересов арендодателя (в случае, если он добросовестен, конечно)”.

Официальные платежи, зафиксированные на расчётном счёте, служат весомым доказательством правомерности проживания.

Время — на стороне закона

Адвокат подчеркивает, что для мошенников, использующих подобные схемы, критически важен фактор времени. Быстрота их действий направлена на то, чтобы арендатор не успел осознать обман или принять меры.

Подход “post factum”, напротив, выигрывает время для арендатора, позволяя ему убедиться в безопасности сделки, а также даёт возможность легализовать отношения с арендодателем через официальные платежи.

Этот метод, хоть и требует определённой перестройки привычного порядка, способен стать надёжным щитом от мошеннических схем на рынке аренды жилья.