Городовой / Учеба / От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Меньше преступлений — больше раскрытий: Петербург удивил цифрами Город
Прямой эфир: 19 декабря Путин подведёт итоги уходящего года Город
Подмена с отличием: сайт‑двойник Минобрнауки выманивает личные данные у школьников Город
Съел до кассы? Плати: как закон наказывает за «недоеденный» товар Общество
Когда уборка обернулась «грязным делом»: в Петербурге гендиректор клининговой компании предстанет перед судом Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей

Опубликовано: 4 декабря 2025 12:19
От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей
От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей
Городовой ру

Петербург сформировал новый тип городской культуры, основанный на принципах регулярности и публичности.

Если в Москве жизнь протекала в замкнутых усадьбах, то здесь она вышла на улицы и в общественные пространства.

Появление Летнего сада — первого публичного парка, где могли гулять все прилично одетые горожане — стало символом этих изменений.

Быт горожан тоже трансформировался. Вместо традиционных русских хором с их замкнутостью появляются «образцовые» дома с фасадами, обращёнными на улицу.

В интерьерах вместо лавок — стулья и кресла, вместо русской печи — камины и голландские печи.

Меняется даже распорядок дня — вводятся ассамблеи (общественные собрания), где дворяне обязаны были появляться в установленные часы.

Эти изменения формировали новую социальную дисциплину и чувство гражданственности.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью