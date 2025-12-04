От усадьбы к публичному саду: как Петербург изменил повседневную культуру русских людей

Если в Москве жизнь протекала в замкнутых усадьбах, то здесь она вышла на улицы и в общественные пространства.
Появление Летнего сада — первого публичного парка, где могли гулять все прилично одетые горожане — стало символом этих изменений.
Быт горожан тоже трансформировался. Вместо традиционных русских хором с их замкнутостью появляются «образцовые» дома с фасадами, обращёнными на улицу.
В интерьерах вместо лавок — стулья и кресла, вместо русской печи — камины и голландские печи.
Меняется даже распорядок дня — вводятся ассамблеи (общественные собрания), где дворяне обязаны были появляться в установленные часы.
Эти изменения формировали новую социальную дисциплину и чувство гражданственности.