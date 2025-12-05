Почему этот сад в центре Петербурга назвали польским — и при чём здесь католические тайны XIX века?

Его имя звучит чужим для Петербурга — но объясняется куда проще, чем кажется.

Если заглянуть за плотную линию домов на Фонтанке, можно обнаружить сад, который будто случайно затерялся в этом квартале. Его история начиналась ещё при Гаврииле Державине: во дворе его усадьбы был разбит регулярный сад, предположительно под наблюдением архитектора Николая Львова.

Но судьба сада резко изменилась в 1846 году, когда усадьбу приобрела Могилёвская римско-католическая архиепархия. Весь квартал постепенно превратился в компактный католический комплекс — с резиденцией митрополита, духовной коллегией, управлением консистории и собором Успения Девы Марии.

Почему сад стал "Польским"

В XIX веке большая часть католического духовенства в Петербурге была польского происхождения. В храмах служили польские священники, вокруг селились польские семьи, а сад между зданиями стал их тихим внутренним пространством — почти монастырским двориком в центре города.

Так и закрепилось простое бытовое название: "польский сад" — сад при католических институциях, где жизнь и речь слышались преимущественно польские.

Забвение и возрождение

После национализации церковного имущества в 1918 году сад потерял своё прежнее значение. Он выжил, но постепенно перестал быть цельным ансамблем. Лишь в 2000-х началась работа по возвращению его исторического облика.

В 2006 году территорию передали Всероссийскому музею Пушкина, разработали и утвердили проект реконструкции, а к 2011 году сад восстановили: дорожки, планировка, зелёные объемы — всё возвращено по архивным данным.

Сегодня

Теперь Польский сад — это тихая, почти камерная территория площадью 2,3 гектара в самом центре Адмиралтейского района. Вход сюда платный, но именно это сохраняет ощущение закрытого, немного «чужого» пространства — таким он и был большую часть своей истории.