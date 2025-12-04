Городовой / Учеба / От землянок до «образцовых» домов: в каких условиях жили первые петербуржцы на болотах Невы
От землянок до «образцовых» домов: в каких условиях жили первые петербуржцы на болотах Невы

Опубликовано: 4 декабря 2025 12:23
Жилищные условия первых петербуржцев резко контрастировали с великими планами царя.

Большинство населения ютилось во временных постройках. На Городовом (Петроградском) острове возникали слободы по профессиональному признаку:

  • Морская — для работников Адмиралтейства
  • Пушкарская — для артиллеристов
  • Немецкая — для иностранных специалистов.

Архитектура этих слобод была сугубо утилитарной.

Дома строили «на скорую руку» из подручных материалов — чаще всего это были деревянные избы-однодворки или даже землянки. Улицы представляли собой непролазную грязь, ограждённую деревянными мостками.

Лишь к 1720-м годам начинается строительство «образцовых» домов по утверждённым чертежам — одно- и двухэтажных, с регулярными фасадами.

Но даже эти относительно благоустроенные дома не имели канализации и водопровода, что в условиях болотистой местности создавало постоянную угрозу эпидемий.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
