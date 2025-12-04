От землянок до «образцовых» домов: в каких условиях жили первые петербуржцы на болотах Невы

Большинство населения ютилось во временных постройках. На Городовом (Петроградском) острове возникали слободы по профессиональному признаку:
- Морская — для работников Адмиралтейства
- Пушкарская — для артиллеристов
- Немецкая — для иностранных специалистов.
Архитектура этих слобод была сугубо утилитарной.
Дома строили «на скорую руку» из подручных материалов — чаще всего это были деревянные избы-однодворки или даже землянки. Улицы представляли собой непролазную грязь, ограждённую деревянными мостками.
Лишь к 1720-м годам начинается строительство «образцовых» домов по утверждённым чертежам — одно- и двухэтажных, с регулярными фасадами.
Но даже эти относительно благоустроенные дома не имели канализации и водопровода, что в условиях болотистой местности создавало постоянную угрозу эпидемий.