Не сказка и не декорация: как в Сосновом Бору под Петербургом появился свой каменный «средневековый город»

Опубликовано: 3 декабря 2025 14:15
Андерсенград
Городовой ру

Силуэт местной башни даже включили в городской герб — и у этого решения есть своя история.

Андерсенград начали строить в конце 1970-х годов, когда Сосновый Бор ещё оставался молодым городом. Архитектор Юрий Савченко предложил создать детский комплекс, выполненный в форме небольшого средневекового города — с башнями, стенами, ратушей и узкими проходами.

Проект быстро стал народным: после работ многие жители приходили на стройку добровольцами, помогали освобождать территорию, подносили раствор, готовили участки для каменщиков. Такой формат "всем миром" и определил репутацию будущего городка.

Комплекс открылся 1 июня 1980 года — в Международный день защиты детей — и с первых дней стал одной из главных точек притяжения города.

Что построили — и зачем

Андерсенград выполнен из камня и стилизован под западноевропейскую архитектуру XVI–XIX веков. На территории находятся ратушная башня с часами, бастионы, небольшой мост, сценическая площадка, а также подземный ход.

Башни украшены флюгерами, а многие здания — мозаикой и витражами.
В структуре комплекса выделяется Ратушная башня — настолько узнаваемая, что её силуэт включили в герб Соснового Бора в 1996 году.

Городок получил имя Андерсенграда в честь Ганса Христиана Андерсена, однако это скорее символическое посвящение, чем попытка реконструировать сюжеты сказок. Тем не менее здесь установлены небольшие скульптуры — Русалочка, Стойкий оловянный солдатик, дельфины.

Сегодня

Постепенно Андерсенград стал площадкой для праздников, фестивалей и детских программ. Сегодня его территория занимает около двух гектаров: здесь проходят городские мероприятия, работают игровые зоны и детская автодорога.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
