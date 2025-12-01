Транспортный ад и низкие ставки: стоит ли покупать квартиру в Новосаратовке под Петербургом

Почему низкая цена — не всегда выгода?

Рынок недвижимости в Новосаратовке, под Санкт-Петербургом, манит потенциальных покупателей привлекательными ценами на квартиры.

Однако, стоит ли вкладывать свои сбережения в эту локацию, особенно в условиях нынешней рыночной стагнации? Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская делится своим видением перспектив этого района.

«Локация, локация, еще раз локация»: главный фактор

Елена Ковалерова-Павловская подчёркивает, что при оценке недвижимости, особенно в условиях нынешнего рынка, ключевым фактором остаётся «локация, локация, еще раз локация».

В период, когда рынок находится “на сегодняшний день в стагнации”, покупательская активность снижается, а ипотечные ставки остаются высокими.

“Покупательская способность низкая, ипотеки дорогие”, — констатирует эксперт в беседе с «Городовой».

В такой ситуации, когда люди вынуждены искать способы сохранить свои сбережения, происходит перераспределение средств.

“Кто-то со вкладов уходит в акции, в облигации, в валюту. А кто-то уходит в недвижку. Надо переждать этот период”, — описывает эксперт текущие тенденции.

Однако, для таких инвестиций Новосаратовка, по её мнению, не является лучшим выбором.

«Не тот покупатель»: где же надежда?

“Тот, у кого есть деньги, в Новосаратовке покупать однозначно не будет”, — уверена президент «Коллегии Риэлторов».

Отсутствие доступной ипотеки и низкая покупательская способность населения, особенно тех, кто мог бы рассматривать Новосаратовку как первый шаг к собственному жилью, создают замкнутый круг.

“И соответственно на сегодняшний день нет того верного покупателя, который бы зашел с каким-то маленьким первоначальным взносом, взял ипотеку доступную для него и купил бы там, чтобы просто как-то сейчас зафиксироваться, а потом уже по жизни дальше двигаться и покупать более ликвидное жилье”.

Транспортный тупик как приговор ликвидности

Главной преградой на пути покупателя в Новосаратовку остаётся транспортная доступность.

“Так как мы знаем, что оттуда не выбраться”, — говорит эксперт.

Отсутствие постоянного места работы в самой локации и удалённость от города, где сосредоточены основные рабочие места, делают ежедневные поездки проблематичными.

“Если работы там непосредственно нет, значит нужно ездить куда-то на работу, а метро далеко. Вот и все. Транспортная доступность, удаленность”.

Эти факторы напрямую влияют на ликвидность жилья.

“Поэтому ликвидность низкая. Покупательская способность на сегодняшний день для тех, кто мало зарабатывает, вообще никакая”, — отмечает Елена Ковалерова-Павловская.

В результате, продавцы вынуждены идти на уступки:

“Кому надо продать, вынуждены снижать цены максимально”.

Это приводит к ситуации, когда даже низкая цена не гарантирует быстрой продажи, особенно в локациях с “труднодоступными транспортными развязками, такими как метро и общественный транспорт”.