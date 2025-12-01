Пуховик за 20 тысяч: стилист раскрывает, как петербуржцам одеться зимой стильно и дешевле

Зимний гардероб — это не только защита от холода, но и важная составляющая образа.

Однако, когда цены на зимнюю одежду в Петербурге за год выросли в среднем на 11%, а осенне-зимний период становится пиком подорожания, желание выглядеть стильно без лишних трат становится особенно актуальным.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич делится стратегией, как собрать модный зимний гардероб, избегая неоправданных расходов.

«Инвестируйте в «умный кэжуал»»: Основа зимнего стиля

Дарья Правич Стилист «Откажитесь от быстро выходящих из моды ультратрендов», — советует Дарья Правич в беседе с «Городовой»

Основой зимнего гардероба должны стать универсальные вещи нейтральных оттенков.

«Качественный джемпер или лонгслив нейтрального цвета (бежевый, серый, графит, темно-синий) — его можно носить с чем угодно», — подчёркивает стилист.

Не менее важны «универсальные брюки: хорошие джинсы или классические брюки прямого кроя» и «базовая водолазка. Идеальный слой под любой свитер и для сохранения тепла».

Эти элементы комбинируются между собой, создавая бесконечное количество новых образов.

«Ищите не в сезон»: Правило №1 для экономии

Главный закон экономии — покупать зимние вещи весной.

«Распродажи в феврале-марте — ваш лучший друг», — утверждает Дарья Правич.

«Шубы, пуховики, термобелье и свитеры в это время стоят в разы дешевле».

Этот подход позволяет приобрести качественные вещи по значительно сниженным ценам.

«Изучите винтаж и секонд-хенды»: Находки для индивидуальности

Петербург, по мнению стилиста, является «раем для ценителей винтажа». Здесь можно найти уникальные вещи, добавляющие образу индивидуальности и харизмы.

«Качественные шерстяные пальто советской или европейской выделки, уникальные свитера с интересной вязкой, а также кожаные перчатки и сумки, которые выглядят дороже любого новодела», — вот лишь некоторые из сокровищ, которые можно обнаружить.

«Правило трехслойности»: Секрет тепла и стиля

«Это главный секрет тепла и стиля», — говорит Дарья Правич о многослойности.

Комбинирование слоёв позволяет чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещении. Начинать следует с «базового слоя: термобелье или тонкая водолазка (сохраняет тепло, не утяжеляя силуэт)».

Затем идёт «утепляющий слой: шерстяной свитер, флисовая поддева», а завершает образ «верхний слой: ветро- и влагозащитная куртка или пальто».

«Делайте ставку на аксессуары»: Последний штрих

«Один эффектный аксессуар меняет весь образ», — уверена стилист.

«Объемный шерстяной шарф — мгновенно согреет и сделает образ завершенным».

Также важны «яркая стильная шапка (например, крупной вязки или необычного фасона)» и «качественные кожаные перчатки и красивые теплые носки». Дарья Правич подчёркивает:

«Именно на аксессуарах экономить не стоит — они служат годами и приносят максимум пользы».

Вместо заключения, стилист предлагает краткий итог:

«Вместо одного дорогого трендового пуховика купите на те же деньги классическое пальто на распродаже, два винтажных свитера и пару стильных аксессуаров. Ваш образ будет многослойным, индивидуальным и точно не «как у всех».

Быть стильным и умным покупателем — значит выглядеть прекрасно, не тратя при этом целое состояние.