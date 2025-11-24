Не таблетки, а движение: петербуржцам посоветовали гнать тревогу спортом

Клинический психолог Ксения Мосунова в беседе с «МК в Питере» дала рекомендации по сохранению психологического равновесия. Она отметила, что движение способствует выработке эндорфинов, которые естественным образом улучшают настроение.

При регулярных занятиях спортом снижается уровень гормона стресса, а также активизируются вещества, отвечающие за мотивацию и ощущение радости.

Спортивные упражнения помогают отвлечься от тяжелых мыслей и дают мозгу необходимую передышку. Такой способ избавления от усталости и негативных эмоций считается одним из наиболее безопасных.

Постепенное улучшение физической формы и достижение собственных целей в спорте благоприятно влияет на самооценку, особое значение это приобретает для тех, кто часто сталкивается с переживаниями или подавленным настроением.

Мосунова отмечает, что если нужно снять раздражительность или гнев, подойдут занятия, требующие высокой отдачи: например, бокс, разные виды единоборств или интенсивный бег.

В случаях, когда преобладает усталость или тревожность, стоит выбрать более спокойные практики: занятия йогой, пилатесом или плаванием.

Психолог подчёркивает, что каждый человек может подобрать подходящий вид активности в зависимости от состояния.

По информации Всемирной организации здравоохранения, взрослым рекомендуется уделять минимум 150 минут занятиям с умеренной аэробной нагрузкой в неделю, или 75 минут — более высоким по интенсивности. Кроме этого, силовые упражнения следует выполнять не менее двух раз в неделю.

Варианты умеренной нагрузки — это, например, активная ходьба или плавание; к интенсивным относят бег и различные кардиотренировки.

— Лучше заниматься по 20 минут ежедневно, чем один раз в две недели уделить спорту два часа. Важно выбирать такие упражнения, которые приносят удовольствие, — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что переход на шестидневную рабочую неделю может привести к бессоннице и усилить раздражительность.