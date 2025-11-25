Пар и блеск: чему научат на Рождественской ярмарке в Петербурге

В этом году в Петербурге готовятся к открытию рождественских ярмарок, которые будут работать на Дворцовой, Манежной и Московской площадях.
Главная ярмарка стартует 13 декабря и завершит свою работу 11 января — более чем за месяц жители и гости города смогут посетить праздничные мероприятия.
Как сообщил 78.ru председатель Комитета по промышленной политике города Александр Ситов, на территорию праздничных площадок вынесут 136 павильонов, где все товары будут исключительно российского производства, в том числе из Санкт-Петербурга и других регионов.
Особое внимание уделяется уникальной продукции местных мастеров, чтобы подчеркнуть самобытность ярмарки. По словам Ситова, это крупнейшая подобная ярмарка в России.
Манежная площадь оформляют в духе древней славянской деревни, напоминающей Малые Карелы, что символически возвращает город в дореволюционное прошлое. На Дворцовой площади появится традиционная большая горка для катаний.
Посетителям предложат также заняться творчеством — в этом году на одной из площадок можно будет собственноручно изготовить ювелирное изделие. Председатель Комитета сказал:
«Конечно же, будет наша уникальная паровая карусель, которая делалась именно для этой ярмарки, и всё это бесплатно.
Московская площадь уже шагнула в сказки Пушкина, здесь мы переходим в русский стиль, и в следующем году будем тоже выбирать какую-то из сказок»,
— добавил он.
Ранее сообщалось, что итоги конкурсов по организации рождественских ярмарок уже объявили. Новые тематические решения обещают привлечь ещё больше гостей, чем год назад.