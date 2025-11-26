Городовой / Город / Сутки на раздумья: петербургским водителям могут дать 24 часа вместо 15 минут на оплату парковки
Сутки на раздумья: петербургским водителям могут дать 24 часа вместо 15 минут на оплату парковки

Опубликовано: 26 ноября 2025 00:00
Причиной введения нового порядка оплаты называется нестабильная работа мобильного интернета у водителей, что затрудняет своевременное внесение платы за услугу.

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность увеличить максимальное время для оплаты платной парковки до суток, сообщил председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

Сейчас оплату необходимо внести в течение четверти часа после прибытия, но теперь предлагается дать водителям возможность рассчитаться до конца дня.

Причиной возможных изменений называют перебои с мобильным интернетом, которые мешают автомобилистам вовремя воспользоваться сервисом оплаты. Это, в свою очередь, приводит к начислению штрафов за просрочку.

По словам Цивилева, подобный шаг должен облегчить жизнь горожан.

Дополнительно в парламенте города предлагают предоставить права на исправление собственных данных в системе платной парковки.

Это позволит водителям при ошибке скорректировать номер транспортного средства, идентификатор зоны или время оплаты. Такие корректировки могут уменьшить число штрафов, связанных с техническими неполадками или случайными опечатками.

Ранее сообщалось, что корректировка тарифов на парковку способствовала уменьшению потока автомобилей в центральных районах Северной столицы.

У трети граждан, пользовавшихся новыми условиями, наблюдается спад числа поездок в центр города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
