Сутки на раздумья: петербургским водителям могут дать 24 часа вместо 15 минут на оплату парковки

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность увеличить максимальное время для оплаты платной парковки до суток, сообщил председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.
Сейчас оплату необходимо внести в течение четверти часа после прибытия, но теперь предлагается дать водителям возможность рассчитаться до конца дня.
Причиной возможных изменений называют перебои с мобильным интернетом, которые мешают автомобилистам вовремя воспользоваться сервисом оплаты. Это, в свою очередь, приводит к начислению штрафов за просрочку.
По словам Цивилева, подобный шаг должен облегчить жизнь горожан.
Дополнительно в парламенте города предлагают предоставить права на исправление собственных данных в системе платной парковки.
Это позволит водителям при ошибке скорректировать номер транспортного средства, идентификатор зоны или время оплаты. Такие корректировки могут уменьшить число штрафов, связанных с техническими неполадками или случайными опечатками.
Ранее сообщалось, что корректировка тарифов на парковку способствовала уменьшению потока автомобилей в центральных районах Северной столицы.
У трети граждан, пользовавшихся новыми условиями, наблюдается спад числа поездок в центр города.