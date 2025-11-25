«Важно не делать этого под горячей водой»: чем можно навредить коже после прогулки на морозе

Секреты ухода за кожей от дерматолога.

Длительные прогулки на морозе, несмотря на их пользу для здоровья, требуют особого внимания к состоянию кожи. Возвращение с холода в теплое помещение — это не просто смена температур, но и время, когда коже нужна адекватная помощь.

Дерматолог, косметолог; врач высшей категории; главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская поделилась с порталом «Городовой» важными рекомендациями.

Подготовка к встрече с морозом: «защитный» крем

«К долгой прогулке на морозе важно подготовиться» — настаивает Лидия Гаевская.

За 20-30 минут до выхода на улицу рекомендуется нанести так называемый «защитный» крем. Этот продукт создает на коже тонкую липидную пленку, которая препятствует повреждению кожного покрова под воздействием низких температур.

«Это крем, который создает на коже защитную липидную пленку и препятствует повреждению кожи», — поясняет врач.

Восстановление после холода: смыть и напитать

По возвращении в помещение, после того как кожа восстановит свою нормальную температуру, «защитный» крем необходимо смыть.

«По возвращении в помещение, после восстановления температуры открытых участков тела, этот крем нужно смыть и нанести на кожу восстанавливающий питательный крем», — советует дерматолог.

Питательный крем поможет восстановить баланс влаги и укрепить защитный барьер кожи.

Опасные «иголки»: сигнал тревоги для кожи

Ощущение «иголок» на лице или руках после мороза — это не просто дискомфорт.

«Если руки или лицо «перемерзло» и «покрылось иголками» для кожи это не полезно», — предупреждает Лидия Гаевская.

Данный симптом свидетельствует о нарушении кровообращения в верхних слоях кожи. При более длительном пребывании на холоде это может привести к отморожению.

Правильное восстановление: избегайте горячей воды

В случае переохлаждения важно как можно скорее восстановить нормальную температуру тканей. Однако делать это следует с осторожностью.

«Важно не делать этого под горячей водой! Так как термическая чувствительность нарушена, и возможно получить ожоги», — подчеркивает врач.

Предпочтение стоит отдавать комнатной температуре воздуха или теплой воде. Резкая смена температур, особенно при нарушенной чувствительности, может привести к ожогам.