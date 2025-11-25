«Треугольники с водорослями» свели Россию с ума: в чём их неожиданный секрет?

В России отмечается стремительный рост популярности японского блюда онигири — треугольников из риса, завёрнутых в нори и дополненных разными начинками. Ежемесячные траты на этот перекус составляют около 1,5 млрд рублей, а за прошедший год рынок вырос на 30% и достиг 18 млрд рублей.
В среднем россияне покупают 15 млн экземпляров онигири в месяц, сообщает Телеграм-канал Baza.
Вопреки традиционному лидерству Москвы в продаже готовых блюд, именно Урал стал центральной площадкой развития этого тренда. Почти три года назад в Екатеринбурге наблюдался настоящий бум, после чего онигири приобрели большую известность.
Секрет растущего спроса объясняется удобством: многие выбирают онигири как сытный, доступный по цене формат еды вне дома. По прогнозам специалистов, через несколько лет рынок способен вырасти до 26 млрд рублей.
Впрочем, дальнейшему развитию мешают нехватка опытных поваров, сложности с приобретением оборудования и проблемы в логистике.
Онигири имеют древние корни: в Японии их готовили более тысячи лет назад, чтобы сохранить рис во время долгих поездок и военных походов. Тогда соль и листы водорослей нори помогали продлевать срок хранения блюда.
Сейчас для японцев онигири — такой же привычный перекус, как для россиян пирожки: их предлагают в любом круглосуточном магазине, а начинки включают и лосось, и маринованную сливу, и, например, тунца с майонезом.
С точки зрения питания онигири дают быстроусваиваемую энергию и ценные минералы благодаря рису и морским водорослям.
Однако врачи советуют тщательно следить за свежестью таких блюд, чтобы избежать недомогания. Известны случаи, когда в некоторых регионах, например в Бурятии, отмечались массовые пищевые отравления при употреблении данного продукта.