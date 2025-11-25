Многие даже не догадываются: чем на самом деле занимаются смотрители петербургского Эрмитажа

Представить себе работу смотрителя Эрмитажа — значит столкнуться с целым рядом стереотипов. Образ милой седовласой дамы, тихо сидящей на стуле, совершенно не соответствует действительности.

Каждый день этим людям приходится иметь дело с десятками тысяч посетителей, оказавшихся в непосредственной близости от мирового наследия. Такая задача требует не просто внимательности, а целого комплекса незаурядных навыков.

Тоже Служба безопасности

Служба безопасности Эрмитажа — это не только мужчины в строгих деловых костюмах, имеющие опыт работы в силовых структурах. Знаменитая «седовласая дама» в музейном зале — это тоже сотрудник службы безопасности, представляющий один из ее отделов.

Ведь главная обязанность — не только наблюдать за посетителями, но и следить за сохранностью бесценных экспонатов.

Стоит отметить, что образ «классической» смотрительницы далеко не исчерпывающий: среди сотрудников есть и представители сильного пола, а некоторые пришли в музей вскоре после окончания вуза.

Не сидячая работа

Расхожий стереотип о смотрителе, уютно устроившемся на стуле, в Эрмитаже не подтверждается. Восьмичасовой рабочий день проходит в основном на ногах. Присесть можно лишь ненадолго, и только там, где открывается хороший обзор.

Работа не ограничивается наблюдением в залах. Сотрудники обязаны управлять шторами на окнах, регулируя освещенность, и знать, в каких метеорологических условиях допускается проветривание, а когда оно категорически запрещено.

«Утренние» смотрители обязаны прийти в 7:30, открыть залы, обеспечить освещение, проверить состояние экспонатов и систем безопасности. В течение дня они подменяют «дневных» коллег во время перерывов.

«Вечерние» же смотрят за опусканием штор, вновь проверяют состояние экспонатов, закрывают двери и ставят зал на сигнализацию.

Даже такая, казалось бы, обыденная задача, как открытие или закрытие дверей, может стать нетривиальной: исторические дверные замки иногда капризничают, а любая деталь интерьера — часть объекта культурного наследия федерального значения.

Местные сотрудники рассказывают:

«В каждом секторе — по несколько десятков человек, надо расставить посты с учётом всех перерывов, подмен, выходных и отпусков».

Эта задача напоминает сложную шахматную партию, где каждый ход должен быть продуман.

На что смотрит смотритель

Взгляд смотрителя направлен не только на оставленные предметы или необычное поведение посетителей. Вполне «обычные» ситуации тоже могут привлечь его внимание.

Например, изучает ли посетитель произведение искусства или датчики сигнализации?

При этом смотрители спокойно относятся к поступкам, которые могли бы показаться неординарными.

«Скажем, представители народов Азии любят все вместе фотографироваться у экспонатов. Но это просто современное проявление многовековой так называемой рисовой культуры — делать всё вместе».

В смартфон смотритель заглядывает исключительно по рабочим вопросам. Если, например, в залах потерялся ребёнок, коллеги моментально свяжутся друг с другом в рабочем чате и найдут потерявшегося.

Много знает, мало говорит

Часто смотритель — это настоящий кладезь искусствоведческих знаний. Однако, несмотря на глубокие познания, он воздерживается от долгих рассказов.

Его основная задача — сориентировать посетителя по музейной карте, подсказать, как пройти к известному шедевру. Затянувшаяся беседа отвлекла бы сотрудника от его прямых обязанностей.

Поэтому любознательным гостям смотритель предложит обратиться к официальным ресурсам музея: социальным сетям или сайту Эрмитажа, где содержится много интересной информации.

По организационным вопросам можно обратиться в Отдел гостеприимства или к администраторам.

В Эрмитаже нет «простых» залов

Смотритель находится на посту, но этот пост регулярно меняется. Это делается не только для того, чтобы не притупить бдительность, но и для смены микроклиматической зоны.

В исторических дворцовых помещениях крайне сложно обеспечить условия, комфортные одновременно человеку и произведениям искусства.

Поэтому смотрители работают как в залах с огромной посещаемостью, так и в спокойных прохладных помещениях, и в тех, где царит постоянный полумрак — такие условия необходимы, например, для сохранения органических экспонатов из Пазырыкского могильника.

Где учат на эрмитажного смотрителя

В колледжах и вузах нет направления «музейный смотритель». Существуют разнообразные курсы, однако гораздо важнее «корочки» может быть рекомендация действующего сотрудника Эрмитажа.

Обучение происходит непосредственно на рабочем месте, под руководством наставника.

Многим помогают навыки, приобретённые на предыдущих работах.

В Эрмитаже представлено такое разнообразное профессиональное сообщество: люди с несколькими высшими образованиями и учёными степенями; те, кто работал в банковской сфере или издавал книги; есть заслуженная артистка России, а одним из секторов смотрителей руководит бывший подводник.

В условиях стабильной неопределенности

Работа смотрителя Эрмитажа — это уникальный сплав стабильности и неопределенности. С одной стороны, все строго регламентировано.

С другой стороны, работа с людьми всегда непредсказуема: музей посещают посетители разного возраста, воспитания, образования, с разными национальными и культурными особенностями.

Опытный сотрудник умеет быстро оценить обстановку и правильно отреагировать на то или иное действие. Иногда нарушение правил музея можно предотвратить, не сказав ни единого слова — просто вежливо приблизившись. Это настоящее искусство.