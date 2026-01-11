Городовой / Город / Почему чемоданы загадочно «исчезли» в Пулково: версия от аэропорта
Почему чемоданы загадочно «исчезли» в Пулково: версия от аэропорта

Опубликовано: 11 января 2026 21:57
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Пассажирка пожаловалась на повреждённое имущество.

В аэропорту Пулково дали объяснения по поводу ситуации с порчей чемоданов пассажирки после рейса из Пхукета в Петербург.

Женщина после прибытия обнаружила, что два из четырех ее чемоданов получили серьезные повреждения. По ее словам, сотрудники подразделения по утерянному и повреждённому багажу отказались зарегистрировать инцидент официально, сообщает 78.ru.

Пресс-служба аэропорта пояснила, что работники действовали по правилам, которые устанавливает авиакомпания. Служба lost&found связалась с представителями авиаперевозчика, однако разрешения на оформление документа по этому случаю не дали.

Представитель Пулково отметил, что чемодан с поврежденными колёсами не стал основанием для оформления акта, поскольку колёса были съёмными, а на такой вид багажа составление акта не предусмотрено.

По словам представителей воздушной гавани, второй чемодан был куплен более пяти лет назад. В аэропорту порекомендовали заранее знакомиться с правилами перевозки багажа, действующими у разных авиаперевозчиков.

Тем, кто планирует перелеты, советуют ознакомиться с особенностями оформления поврежденного имущества и сроками эксплуатации багажа, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее в Пулково произошло изменение графика отправления рейсов по причине погодных условий. Обновленное расписание публикуется на официальных ресурсах аэропорта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
