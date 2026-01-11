Почему чемоданы загадочно «исчезли» в Пулково: версия от аэропорта

В аэропорту Пулково дали объяснения по поводу ситуации с порчей чемоданов пассажирки после рейса из Пхукета в Петербург.
Женщина после прибытия обнаружила, что два из четырех ее чемоданов получили серьезные повреждения. По ее словам, сотрудники подразделения по утерянному и повреждённому багажу отказались зарегистрировать инцидент официально, сообщает 78.ru.
Пресс-служба аэропорта пояснила, что работники действовали по правилам, которые устанавливает авиакомпания. Служба lost&found связалась с представителями авиаперевозчика, однако разрешения на оформление документа по этому случаю не дали.
Представитель Пулково отметил, что чемодан с поврежденными колёсами не стал основанием для оформления акта, поскольку колёса были съёмными, а на такой вид багажа составление акта не предусмотрено.
По словам представителей воздушной гавани, второй чемодан был куплен более пяти лет назад. В аэропорту порекомендовали заранее знакомиться с правилами перевозки багажа, действующими у разных авиаперевозчиков.
Тем, кто планирует перелеты, советуют ознакомиться с особенностями оформления поврежденного имущества и сроками эксплуатации багажа, чтобы избежать подобных ситуаций.
Ранее в Пулково произошло изменение графика отправления рейсов по причине погодных условий. Обновленное расписание публикуется на официальных ресурсах аэропорта.
