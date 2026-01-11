Звёзды шепчут перемены: что предсказывает Татьяна Рубина на судьбоносную январскую неделю

Астролог Татьяна Рубина сообщила, что с 12 по 18 января появляется возможность воплотить в жизнь даже самые давние желания.

В эти дни, по словам специалиста, позитивная атмосфера способствует не только новым проектам, но и укреплению уже достигнутых успехов.

Она отмечает, что грядущая неделя станет особенной: обстоятельства будут подталкивать к переменам и открывать перспективы для роста.

Рубина подчеркнула важность построения планов именно в этот период — неважно, идет ли речь о запуске нового дела, улучшении своей репутации или начале значимых отношений, сообщает «Петербург2».

«Именно сейчас стоит задуматься о стратегических шагах: будь то запуск нового дела, укрепление деловой репутации или начало отношений, которые могут оказаться судьбоносными.

В этот период особенно важно не распыляться, а сосредоточиться на главном», — отмечает астролог.

Влиянием на события недели обладает Сатурн, что делает особенно важными самоорганизацию и последовательность в делах. По мнению Рубиной, быстрого достижения целей ждать не стоит: успех ожидает тех, кто заранее всё продумывает и действует обдуманно.

С 12 по 17 января, кроме того, возникают благоприятные условия для знакомства с новыми людьми и установления деловых связей.

В этот период Венера перейдет в знак Водолея, благодаря чему атмосфера станет легче и появится ощущение обновления.

Завершится семидневка 18 января новолунием в Козероге. Астролог советует посвятить этот день отдыху и восстановлению сил.

Ранее сообщалось, что в 2026 году представителей знаков Рак, Стрелец и Рыбы могут ждать встречи, способные повлиять на их жизнь. Ожидается, что ближайшее будущее для них будет полным событий и перемен.

