Осторожно, дворники с лопатами и срывающиеся сосульки: что готовит петербургская зима для водителей

Петербуржцам напомнили о необходимости придерживаться правил дорожного движения из-за сложностей на улицах, связанных с погодными условиями.
Комитет по транспорту обратился к водителям с призывом соблюдать осторожность, чтобы избежать аварий и не мешать работе коммунальных служб. На фоне сильного снегопада дорожная ситуация в городе остаётся напряжённой.
В ближайший понедельник, 12 декабря, на улицах Василеостровского и Центрального районов запланировано проведение работ по удалению снежных и ледяных образований с крыш зданий.
В связи с этим владельцам автомобилей рекомендуют временно переставить свои машины, так как падающие с кровли снег и лёд могут нанести транспортным средствам повреждения.
Уточняется, что расчистку будут проводить именно на некоторых участках, где припаркованный транспорт может попасть в зону риска.
Также в этот день в зонах платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах пройдут работы по уборке снега.
Подробный перечень улиц, где планируется снегоуборочная техника, опубликовали на сайте, посвящённом парковкам Санкт-Петербурга. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с этой информацией и по возможности переставить машины.
Согласно последним данным, к 11 января толщина снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 12,7 сантиметра.
По мнению городской администрации, столь значительный слой осадков и дополнительные сложности для транспорта требуют повышенного внимания к безопасности и организации движения. Коммунальные службы переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить порядок на дорогах и во дворах.