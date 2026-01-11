Городовой / Город / Осторожно, дворники с лопатами и срывающиеся сосульки: что готовит петербургская зима для водителей
Осторожно, дворники с лопатами и срывающиеся сосульки: что готовит петербургская зима для водителей

Опубликовано: 11 января 2026 21:19
 Проверено редакцией
Городовой ру

Жителям Санкт-Петербурга напомнили о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения в условиях неблагоприятной погоды.

Петербуржцам напомнили о необходимости придерживаться правил дорожного движения из-за сложностей на улицах, связанных с погодными условиями.

Комитет по транспорту обратился к водителям с призывом соблюдать осторожность, чтобы избежать аварий и не мешать работе коммунальных служб. На фоне сильного снегопада дорожная ситуация в городе остаётся напряжённой.

В ближайший понедельник, 12 декабря, на улицах Василеостровского и Центрального районов запланировано проведение работ по удалению снежных и ледяных образований с крыш зданий.

В связи с этим владельцам автомобилей рекомендуют временно переставить свои машины, так как падающие с кровли снег и лёд могут нанести транспортным средствам повреждения.

Уточняется, что расчистку будут проводить именно на некоторых участках, где припаркованный транспорт может попасть в зону риска.

Также в этот день в зонах платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах пройдут работы по уборке снега.

Подробный перечень улиц, где планируется снегоуборочная техника, опубликовали на сайте, посвящённом парковкам Санкт-Петербурга. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с этой информацией и по возможности переставить машины.

Согласно последним данным, к 11 января толщина снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 12,7 сантиметра.

По мнению городской администрации, столь значительный слой осадков и дополнительные сложности для транспорта требуют повышенного внимания к безопасности и организации движения. Коммунальные службы переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить порядок на дорогах и во дворах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
