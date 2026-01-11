Живая «Википедия»: этот человек донес до нас историю Петербурга

Как печатник из Кунсткамеры стал главным историком Петербурга, опередив всех на 30 лет.

Сегодня информация о Санкт-Петербурге доступна мгновенно — достаточно одного запроса в поисковую систему.

Однако когда город был еще молод, его история требовала фиксации, и эта миссия легла на плечи человека, лично знакомого со строителями новой столицы.

Имя этого собирателя знаний — Андрей Иванович Богданов, чей монументальный труд стал первым историческим фундаментом о Северной столице.

От печатника до хранителя архивов

Богданов вышел из семьи порохового мастера, что дало ему возможность получить образование. Свою карьеру он начал в типографии Санкт-Петербургской Академии наук в качестве печатника, а затем перешел на работу в Академическую библиотеку.

Там он занялся описанием книжного фонда на русском языке. Богданов был не просто служащим — он был настоящим просветителем, упорно собирающим крупицы сведений о молодом городе.

Работая в здании Кунсткамеры, где располагалась библиотека, Богданов получил беспрецедентный доступ к уникальным документам. Это были архивы, планы, мемуары, письма и свидетельства первых жителей Петербурга.

Более того, он вел личные беседы с очевидцами: инженерами, строителями и чиновниками, участвовавшими в возведении города на Неве.

Монументальное описание: энциклопедия, написанная в стол

Труд, над которым Богданов корпел с 1740 по 1751 годы, получил чрезвычайно длинное, но исчерпывающее наименование: «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год».

Это было не просто краеведческое эссе — это фактически первый русский справочник, путеводитель и энциклопедия о Петербурге.

Книга содержала обширные данные:

Хронику основания города и первые пять десятилетий его существования;

Географическое описание местности, выбранной для строительства столицы;

Сведения о первых топонимах, слободах, зданиях и их предназначении;

Данные о численности и составе населения;

Описание архитектурных проектов, каналов, мостов и укреплений;

Информацию о ранних промышленных предприятиях, торговле и быте горожан.

Признание, отложенное на десятилетия

Свою рукопись Богданов представил в Академию наук. Учёные немедленно оценили её ценность и наградили автора вознаграждением — 50 рублей серебром, “что по тем временам было вполне достойной суммой”.

Однако, как это часто случалось в XVIII веке с масштабными научными проектами, издание затянулось. Прижизненно труд так и не увидел свет. Лишь небольшая часть работы была опубликована самим Богдановым.

Только спустя почти тридцать лет, в 1779 году, уже после смерти автора, книга вышла в свет в типографии Академии наук. Её объём впечатляет — 528 страниц текста, дополненные гравюрами, картами и планами.

Удивительно, но многие первоисточники, на которые опирался Богданов, впоследствии были утеряны. Это делает его труд не просто памятником, а важнейшим историческим якорем.

Цифровое наследие и интересные находки

Сегодня оригинал издания бережно хранится в фондах Российской национальной библиотеки.

Для современного исследователя существует прекрасная возможность ознакомиться с ним, поскольку “полный текст книги доступен онлайн в электронном фонде РНБ”.

Среди любопытных фактов, зафиксированных Богдановым, отмечается, что именно в его книге впервые были закреплены многие устоявшиеся названия районов и улиц, используемые до сих пор.

Автор подробно описывал не только архитектуру, но и повседневную жизнь горожан, обычаи и климат, превращая труд в нечто вроде этнографического исследования.

Примечательно, что в момент написания, Невский проспект еще не имел своего привычного облика — Богданов описывает его как “перспективу будущей застройки”.

Работа Богданова стала ключевым источником для таких историков, как Василий Татищев и Николай Новиков.

«Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга» — это голос эпохи, запечатленный человеком, стремившимся зафиксировать каждый аспект становления великого города.

