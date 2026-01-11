Живая «Википедия»: этот человек донес до нас историю Петербурга

Сегодня информация о Санкт-Петербурге доступна мгновенно — достаточно одного запроса в поисковую систему.
Однако когда город был еще молод, его история требовала фиксации, и эта миссия легла на плечи человека, лично знакомого со строителями новой столицы.
Имя этого собирателя знаний — Андрей Иванович Богданов, чей монументальный труд стал первым историческим фундаментом о Северной столице.
От печатника до хранителя архивов
Богданов вышел из семьи порохового мастера, что дало ему возможность получить образование. Свою карьеру он начал в типографии Санкт-Петербургской Академии наук в качестве печатника, а затем перешел на работу в Академическую библиотеку.
Там он занялся описанием книжного фонда на русском языке. Богданов был не просто служащим — он был настоящим просветителем, упорно собирающим крупицы сведений о молодом городе.
Работая в здании Кунсткамеры, где располагалась библиотека, Богданов получил беспрецедентный доступ к уникальным документам. Это были архивы, планы, мемуары, письма и свидетельства первых жителей Петербурга.
Более того, он вел личные беседы с очевидцами: инженерами, строителями и чиновниками, участвовавшими в возведении города на Неве.
Монументальное описание: энциклопедия, написанная в стол
Труд, над которым Богданов корпел с 1740 по 1751 годы, получил чрезвычайно длинное, но исчерпывающее наименование: «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год».
Это было не просто краеведческое эссе — это фактически первый русский справочник, путеводитель и энциклопедия о Петербурге.
Книга содержала обширные данные:
- Хронику основания города и первые пять десятилетий его существования;
- Географическое описание местности, выбранной для строительства столицы;
- Сведения о первых топонимах, слободах, зданиях и их предназначении;
- Данные о численности и составе населения;
- Описание архитектурных проектов, каналов, мостов и укреплений;
- Информацию о ранних промышленных предприятиях, торговле и быте горожан.
Признание, отложенное на десятилетия
Свою рукопись Богданов представил в Академию наук. Учёные немедленно оценили её ценность и наградили автора вознаграждением — 50 рублей серебром, “что по тем временам было вполне достойной суммой”.
Однако, как это часто случалось в XVIII веке с масштабными научными проектами, издание затянулось. Прижизненно труд так и не увидел свет. Лишь небольшая часть работы была опубликована самим Богдановым.
Только спустя почти тридцать лет, в 1779 году, уже после смерти автора, книга вышла в свет в типографии Академии наук. Её объём впечатляет — 528 страниц текста, дополненные гравюрами, картами и планами.
Удивительно, но многие первоисточники, на которые опирался Богданов, впоследствии были утеряны. Это делает его труд не просто памятником, а важнейшим историческим якорем.
Цифровое наследие и интересные находки
Сегодня оригинал издания бережно хранится в фондах Российской национальной библиотеки.
Для современного исследователя существует прекрасная возможность ознакомиться с ним, поскольку “полный текст книги доступен онлайн в электронном фонде РНБ”.
Среди любопытных фактов, зафиксированных Богдановым, отмечается, что именно в его книге впервые были закреплены многие устоявшиеся названия районов и улиц, используемые до сих пор.
Автор подробно описывал не только архитектуру, но и повседневную жизнь горожан, обычаи и климат, превращая труд в нечто вроде этнографического исследования.
Примечательно, что в момент написания, Невский проспект еще не имел своего привычного облика — Богданов описывает его как “перспективу будущей застройки”.
Работа Богданова стала ключевым источником для таких историков, как Василий Татищев и Николай Новиков.
«Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга» — это голос эпохи, запечатленный человеком, стремившимся зафиксировать каждый аспект становления великого города.
