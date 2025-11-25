Городовой / Город / Танцевальная рокировка в Петербурге: бывшие танцоры Булановой — теперь у «Марселя»
Танцевальная рокировка в Петербурге: бывшие танцоры Булановой — теперь у «Марселя»

Опубликовано: 25 ноября 2025 18:00
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Участников коллектива ожидал неожиданный подарок в честь их юбилея.

В Санкт-Петербурге на одном из концертов бывшие участники балета, работавшие ранее с Татьяной Булановой, присоединились к выступлению поп-группы «Марсель».

Эту информацию передали присутствовавшие на мероприятии зрители, сообщает 78.ru. Во время постановки танцоры вышли на сцену вместе с группой.

В гримёрке перед вечеринкой они вместе с другими танцорами и друзьями коллектива освоили так называемый «энергосберегающий» танец. Репетиция прошла совместно со всеми присутствующими, кто знал движения.

Как рассказал представитель группы, кульминация танца была отрепетирована всего за четверть часа до выхода на сцену, и бывшие участники балета быстро обучили танцу также исполнителей на аккордеоне.

«И в самом финале этого номера была вот такая вот импровизация, подготовленная буквально за 15 минут до выхода на сцену, когда танцоры Булановой научили ещё аккордеонистов, и это превратилось в такой массовый танец на сцене», — поделился PR-директор группы «Марсель».

Участники музыкального коллектива не были предупреждены о гостях — супруги Максим и Алёна Алалыкины появились неожиданно. Для музыкантов это стало своеобразным сюрпризом.

Напомним, ранее Татьяна Буланова рассказывала о решении танцоров покинуть её коллектив и назвала ситуацию "некрасивой историей".

Юлия Аликова
Город
