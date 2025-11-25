Городовой / Город / Плюс на градуснике, мокрый снег за окном: какая погода ждёт Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Укус алабая обернулся крупной выплатой: хозяину придётся отдать петербурженке 100 тысяч Город
«Дом у Авроры»: как петровское барокко стало домом для юных моряков в Петербурге Город
Смотреть в стену: как россияне выдерживают «голую скуку» без телефона Город
«Зубы Дракона» и «глаза Катуни»: мистические места Алтая, которые невозможно забыть Общество
Невидимые трубы остановят улицы: в Красносельском районе перекроют движение из‑за прокладки инженерных сетей Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Плюс на градуснике, мокрый снег за окном: какая погода ждёт Петербург

Опубликовано: 25 ноября 2025 05:04
Плюс на градуснике, мокрый снег за окном: какая погода ждёт Петербург
Плюс на градуснике, мокрый снег за окном: какая погода ждёт Петербург
Городовой ру

Синоптики предупредили жителей Петербурга о гололедице на дорогах.

Погодные изменения в Петербурге определит фронт, движущийся с северо-западного направления. По словам Михаила Леуса, сотрудника центра погоды «Фобос», в регионе сохранится плотная облачность, начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Синоптик обратил внимание на возможность образования гололеда на проезжей части.

В городе сегодня воздух прогреется от 0 до +2 градусов, на территории Ленинградской области ожидается от -1 до +2 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться до уровня 759 миллиметров ртутного столба, что соответствует сезонной норме. В среду сутками осадки прекратятся, но, несмотря на это, гололед сохранится на дорогах, а температурные значения ночью достигнут -5 градусов.

Ранее петербуржцам сообщили, что грядущей неделе будут свойственны температурные качели.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью