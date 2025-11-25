Плюс на градуснике, мокрый снег за окном: какая погода ждёт Петербург

Погодные изменения в Петербурге определит фронт, движущийся с северо-западного направления. По словам Михаила Леуса, сотрудника центра погоды «Фобос», в регионе сохранится плотная облачность, начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.
Синоптик обратил внимание на возможность образования гололеда на проезжей части.
В городе сегодня воздух прогреется от 0 до +2 градусов, на территории Ленинградской области ожидается от -1 до +2 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет повышаться до уровня 759 миллиметров ртутного столба, что соответствует сезонной норме. В среду сутками осадки прекратятся, но, несмотря на это, гололед сохранится на дорогах, а температурные значения ночью достигнут -5 градусов.
Ранее петербуржцам сообщили, что грядущей неделе будут свойственны температурные качели.