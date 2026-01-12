Городовой / Город / Эта яма в центре Петербурга стоила миллиарды: теперь миллионы людей едут к ней, чтобы лишиться накоплений
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Эта яма в центре Петербурга стоила миллиарды: теперь миллионы людей едут к ней, чтобы лишиться накоплений

Опубликовано: 12 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
Строительство
Эта яма в центре Петербурга стоила миллиарды: теперь миллионы людей едут к ней, чтобы лишиться накоплений
Городовой ру

Этот участок в центре города несколько раз менял судьбу, прежде чем стал торговым центром.

Сегодня ТРЦ "Галерея" кажется частью привычного городского ландшафта — стекло, свет, пять этажей магазинов и кинотеатр в центре Петербурга. Но ещё двадцать лет назад на этом месте был пустырь, который горожане называли просто: "яма у вокзала".

История участка — редкий пример градостроительной паузы, растянувшейся на целое десятилетие.

Промышленность → театр → пустота

На рубеже XIX–XX веков участок возле нынешней площади Восстания занимала фабрика, а в советское время — театр. К концу XX века здание разобрали, и участок рассматривался под крупный транспортный проект.

В 1990-е здесь начали строить комплекс скоростных магистралей, связанный с планами высокоскоростного железнодорожного сообщения. Стройка остановилась: проект свернули, котлован остался. Так появилось место, которое горожане стали называть "ямой".

Городская пауза длиной в десять лет

В конце 1990-х обсуждалась новая идея: построить транспортно-коммерческий центр — часть офисов, часть гостиницы, часть торговых площадей. Финансирование нашли, но экономический кризис остановил строительство.

Участок замер в самом центре города — между Невским проспектом, вокзалом и Лиговским. Вокруг шла жизнь, а котлован оставался тёмным пятном, к которому привыкли так же, как к фасадам вокруг.

Новая концепция и строительство

В середине 2000-х обсуждение пространства вернулось. Участок предлагали под застройку, и в итоге был утверждён проект торгово-развлекательного центра. В 2008 году начались работы: задача была непростой.

Рядом вокзал, плотная застройка, исторические дома, сложные грунты. Отдельное внимание уделяли состоянию окружающих зданий, особенно доходного дома Перцова, который требовал наблюдения в процессе строительства.

Через два года проект завершили. Сегодня "Галерея" остаётся одним из самых крупных городских торговых центров — и одним из немногих, построенных прямо в центре Петербурга в XXI веке.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью