Эта яма в центре Петербурга стоила миллиарды: теперь миллионы людей едут к ней, чтобы лишиться накоплений

Сегодня ТРЦ "Галерея" кажется частью привычного городского ландшафта — стекло, свет, пять этажей магазинов и кинотеатр в центре Петербурга. Но ещё двадцать лет назад на этом месте был пустырь, который горожане называли просто: "яма у вокзала".
История участка — редкий пример градостроительной паузы, растянувшейся на целое десятилетие.
Промышленность → театр → пустота
На рубеже XIX–XX веков участок возле нынешней площади Восстания занимала фабрика, а в советское время — театр. К концу XX века здание разобрали, и участок рассматривался под крупный транспортный проект.
В 1990-е здесь начали строить комплекс скоростных магистралей, связанный с планами высокоскоростного железнодорожного сообщения. Стройка остановилась: проект свернули, котлован остался. Так появилось место, которое горожане стали называть "ямой".
Городская пауза длиной в десять лет
В конце 1990-х обсуждалась новая идея: построить транспортно-коммерческий центр — часть офисов, часть гостиницы, часть торговых площадей. Финансирование нашли, но экономический кризис остановил строительство.
Участок замер в самом центре города — между Невским проспектом, вокзалом и Лиговским. Вокруг шла жизнь, а котлован оставался тёмным пятном, к которому привыкли так же, как к фасадам вокруг.
Новая концепция и строительство
В середине 2000-х обсуждение пространства вернулось. Участок предлагали под застройку, и в итоге был утверждён проект торгово-развлекательного центра. В 2008 году начались работы: задача была непростой.
Рядом вокзал, плотная застройка, исторические дома, сложные грунты. Отдельное внимание уделяли состоянию окружающих зданий, особенно доходного дома Перцова, который требовал наблюдения в процессе строительства.
Через два года проект завершили. Сегодня "Галерея" остаётся одним из самых крупных городских торговых центров — и одним из немногих, построенных прямо в центре Петербурга в XXI веке.