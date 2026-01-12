100+ лет назад Невский проспект покрыли «паркетом»: каменщики были в гневе, горожане плакали от счастья

Когда сегодня мы шагаем по Невскому, трудно представить, что более ста лет назад центр Петербурга звучал совсем иначе. Глухой дробный стук копыт, мягкие, почти бархатные колеса экипажей — это был звук города, вымощенного сосновыми шестигранными торцовыми шашками.
Эта необычная технология, когда улицы выкладывали торцами деревянных "пеньков", стала настоящим инженерным экспериментом XIX века — и сделала Петербург одним из самых прогрессивных городов Европы.
Почему вообще дерево?
В начале XIX века столица стремительно росла, а вместе с ней — шум и грязь. Каменная брусчатка была прочной, но грохот от экипажей стоял такой, что жители Невского жаловались в письмах губернатору, а попасть в дом на проспекте ночью порой означало бессонницу.
Именно тогда инженер Василий Петрович Гурьев предложил решение, которое сегодня бы назвали и смелым, и экологичным: вырезать из сосны шестигранные "паркетные доски", обработать их антисептиком и уложить торцом вверх. Получалась деревянная мостовая — мягче, тише и дешевле каменной.
Первые участки такой мостовой появились на Большой Морской и Миллионной. Эксперимент быстро показал себя: город заметил разницу почти мгновенно. Лошади меньше скользили, экипажи ехали мягче, а улицы становились чище: торцовая брусчатка сдерживала грязь куда лучше камня. Каменщики были в ярости, и всячески противились нововведению. Скоро и горожане поняли, что у паркета есть минусы.
Идеал с подвохом
У деревянной мостовой было и немало минусов. Шашки быстро выкрашивались подковами, особенно на оживлённых перекрёстках. Во время наводнений торцы начинали "играть" и вспучиваться, а после долгих дождей покрытие могло становиться скользким. Городские власти исправляли дефекты регулярно — торцовка требовала постоянного внимания.
Тем не менее к началу XX века Петербург уже трудно было представить без деревянных улиц: по данным исследователей, торцами были вымощены целые кварталы старого центра, включая набережные, переулки и ключевые магистрали.
Что осталось от деревянного Петербурга
Сегодня от огромной сети торцовых мостовых почти ничего не сохранилось — их постепенно заменяли гранитом и асфальтом в течение всего XX века. Лишь в архивах, городских отчётах и редких музейных коллекциях можно увидеть ту самую сосновую шестигранную шашку, благодаря которой Петербург звучал иначе.