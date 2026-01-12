Хрущевка шиворот-навыворот: где в Петербурге дом построили с крыши - «солярий» на высоте и 32 квартиры в одном подъезде

Конец пятидесятых — начало шестидесятых годов XX века ознаменовалось в Советском Союзе эпохой жилищного строительства и смелых архитектурных экспериментов.

В это время закладывались стандарты будущих “хрущёвок”, но даже среди этих массовых проектов встречались настоящие аномалии.

Одним из таких выдающихся феноменов стал дом номер 95 по Магнитогорской улице в Ленинграде — здание, возведенное для сотрудников завода «Баррикада» абсолютно нетрадиционным способом.

Технология “шиворот-навыворот”

Основной принцип строительства — возведение конструкции снизу вверх — был полностью проигнорирован. Дом строили, начиная с его верхней точки. Сначала появилась массивная железобетонная плоская крыша, чей вес достигал 150 тонн.

После установки двух рядов несущих свай-колонн, крышу поднимали и фиксировали тяжелыми строительными домкратами.

Далее, на сплошной железобетонной плите толщиной всего 16 сантиметров, с вырезом под одномаршевую лестницу, монтировался верхний этаж из панелей.

Затем этот собранный блок, как гигантский конструктор, поднимался наверх с помощью домкратов и закреплялся. Абсолютно идентичным методом поднимались и фиксировались все последующие этажи — дом возводился от крыши к основанию.

Завершающий этап потребовал вмешательства авиации: для демонтажа домкратов с крыши пришлось задействовать вертолет МИ-4.

Зачем такой риск — и почему не прижилось?

Ключевой вопрос, который неминуемо возникает при знакомстве с этой методикой, касается ее целесообразности. Главным преимуществом данного метода была возможность обойтись без громоздких и труднодоставляемых башенных кранов.

Если строительное пространство сильно ограничено, такая технология представляется вполне рабочей и эффективной.

Однако, если метод был столь рационален, почему он не стал стандартом? Опыт строительства оказался неоднозначным. У дома на Магнитогорской улицы имелся “брат-близнец” на Октябрьской набережной. Он был возведен также.

Осмотр близнеца спустя некоторое время после сдачи выявил сильную усадку и образование трещин. В доме на Магнитогорской трещины также присутствовали, хотя и не носили “криминального” характера.

Тем не менее, власти решили больше “не изобретать велосипед”, отказавшись от дальнейшего применения метода.

Интерьер, ломающий стереотипы

Внутреннее устройство этого дома также радикально отличалось от стандартных хрущёвок. Здесь всего один подъезд, а лестница расположена крайне нетривиально — она установлена боком и занимает практически все внутреннее пространство.

Это архитектурное решение привело к интересному следствию: внутри подъезда отсутствуют окна. “Все оконное пространство по периметру используется квартирами”, которых в доме расположено 32.

Естественный свет проникает лишь на самый верхний этаж, где в крыше была предусмотрена остекленная надстройка.

Другие жертвы эксперимента

Некоторые горожане вспоминают о том, что подобные новаторские подходы к строительству были и в других частях города.

“По телевизору показывали. Есть 2 проектных института — Ленгипрогор на Бассейной и Институт малых машин на Кузнецовской в Московском районе СПб”.

Эти институты также возводились “методом подъёма перекрытий и все из металла и стекла, кроме ядра жесткости — лифтовые и лестничные шахты”.

Упоминается даже наличие “солярия”, спроектированного наверху, хотя он, по слухам, не функционировал должным образом.

Горожане отмечают, что эти строения получили Государственную премию и успешно эксплуатируются до сих пор, хотя и с оговорками:

“Правда, жарковато на южной стороне дома”.

Подобный способ применялся и на Пироговской набережной, 21, при строительстве инженерно-лабораторного корпуса завода “Русский дизель”.

