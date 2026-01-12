Они пережили Революцию, Войну и появление «Магнита»: 5 магазинов Петербурга работающие с Царских времен

Эти магазины — живые свидетели истории, некоторые из них работают, начиная с середины XVIII века.

Петербург славится не только дворцами и каналами — его торговая жизнь не менее богата историей. Некоторые заведения сумели не просто пережить смену режимов, войны и экономические кризисы, но и сохранить дух ушедших столетий.

Аптека Пеля: от лавки до музея под обстрелом

Один из старейших и самых легендарных примеров — «Аптека доктора Пеля и сыновей». Ее история начинается на Васильевском острове, по адресу 7-я линия В. О., д.16–18, с аптечной лавки, открытой еще в далеком 1760 году.

Истинный расцвет пришелся на 1850 год, когда владельцем стал Василий Васильевич Пель. Он трансформировал скромную лавку в передовое предприятие:

“Оснастил аптечную лабораторию, ввел контроль качества сырья, создал склад доброкачественных препаратов”.

Пель был не только аптекарем, но и предпринимателем: с 1871 года он стал поставщиком императорского двора. После революции аптека сменила название на «Андреевскую», но не прекратила работу даже во время войны, несмотря на то, что “в здание попал снаряд”.

Закрытие произошло лишь в 2005 году из-за пожара, а сегодня это место не продает лекарства, а приглашает посетителей увидеть исторические интерьеры.

Елисеевский магазин: царство модерна и колониальных товаров

Невский проспект, 56/8 — здесь расположен Елисеевский магазин, который смело можно назвать магазином-музеем.

Роскошное здание, построенное в 1902–1903 годах, предназначалось “для размещения в нём магазина колониальных товаров товарищества братьев Елисеевых”.

Роскошь отделки поражала современников: здание выделяется среди прочих домов Невского проспекта своими витражами и скульптурами.

Скульптуры на фасаде несут символическую нагрузку — они олицетворяют «Промышленность», «Торговлю», «Искусство» и «Науку». После национализации в советское время магазин превратился в «Гастроном № 1», лишившись былого изобилия.

Однако после реставрации в 2012 году он вновь предстал во всем великолепии начала XX века, позволяя гостям насладиться атмосферой той эпохи.

Гостиный Двор: торговый колосс Империи

«Большой Гостиный Двор» на Невском проспекте, 35, изначально задумывался как самое масштабное торговое пространство Российской империи.

Первый проект Растрелли в 1757 году оказался слишком дорогим, и в 1761 году строительство продолжил Жан Батист Валлен-Деламот. К 1785 году здесь шла бойкая торговля: розница шла по внешним линиям, а опт и склады располагались внутри.

Только в пятидесятых годах XX века 178 отдельных лавок были объединены, и на их месте появился современный универмаг.

«Север» и «Дом книги»: сладкие и печатные традиции

Легендарная кондитерская «Север» (Невский проспект, 44) работает с 1903 года. Ее основатель, купец Федор Крымзенков, сам стоял у прилавка, привлекая покупателей.

Несмотря на смену названий, с 1936 года за заведением закрепилась эмблема «Норд» с медведями. Сегодня здесь действует собственное мини-производство, и это место остается любимым для тех, кто ценит настоящее пирожное.

В здании Зингера (Невский проспект, 28), построенном в 1904 году, с 1919 года располагается «Дом книги». С момента своего открытия книжный магазин стал эпицентром книжной торговли города.

Магазин успешно пережил блокаду, а после трехлетнего ремонта вновь открылся в 1948 году, сосредоточив на своих полках интеллектуальную жизнь Петербурга.

