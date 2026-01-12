Городовой / Город / Северный холод на пороге: Петербуржцев ждёт январская стужа в -17 и ледяные сюрпризы
Северный холод на пороге: Петербуржцев ждёт январская стужа в -17 и ледяные сюрпризы

Опубликовано: 12 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
К 13 января циклон покинет Петербург, завершив период метели в городе.

К середине января в Санкт-Петербурге ожидается значительное понижение температуры, ночью прогнозируются морозы до минус 17 градусов. Такой прогноз озвучил главный метеоролог города Александр Колесов. В ближайшие дни циклоническая система, которая влияла на погодные условия, начнёт смещаться на юг и вскоре перестанет оказывать влияние на регион.

С наступлением середины недели к формированию погодных условий в Ленинградской области подключится область высокого давления. Несмотря на продолжающуюся облачность, осадков почти не предвидится, а краткие периоды солнечной погоды возможны лишь время от времени. Рост атмосферного давления отразится на температуре воздуха.

Самое главное, что усиление антициклона приведет и к усилению морозов, не только по Ленинградской области, но даже в Санкт-Петербурге. В ближайшие пару дней температура воздуха будет мало меняться, оставаясь в диапазоне -9…-11 градусов, но к середине месяца намечается похолодание и в Санкт-Петербурге: в ночные часы уже будет до -15…-17 градусов, днем небольшой суточный ход вероятен, поэтому дневная температура может повышаться до -10 градусов,— сообщил Александр Колесов.

Юлия Аликова
Город
